La Xunta dice que "bienvenido sea" si Hacienda "empieza a rectificar"

Rueda apuesta por la "solución política" en el CPFF, porque la vía judicial es "más lenta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que "bienvenido sea" si el Gobierno en funciones "empieza a rectificar" y "se empieza a ver que puede haber soluciones" para los fondos que retiene a las comunidades autónomas.

En el caso de Galicia, la primera en reclamar estos recursos, el Ejecutivo autonómico cifra el "impago" en 700 millones de euros, de los que 530 están consignados en los presupuestos en vigor.

Cuestionado en rueda de prensa sobre las palabras del ministro de Fomento, Rueda ha destacado que "por fin se entra en razón" sobre las actualizaciones a cuenta, una demanda "justa y evidente" que inició la Xunta y a la que después se sumaron otras comunidades, alguna, como Cataluña, anunciando un recurso por la vía judicial.

Al respecto de la posibilidad de que el Gobierno gallego se una a esta vía, el vicepresidente gallego ha indicado que su apuesta es por la "solución política", en el seno del consejo de política fiscal y financiera (CPFF), que este miércoles reclamó de urgencia el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez.

"NO TENEMOS TIEMPO"

"La vía judicial no se desecha, pero es más lenta y no garantizaría que los recursos estén ya. No tenemos tiempo, ese dinero está ya presupuestado", ha expuesto Alfonso Rueda.

Por eso, entendiendo que "más voluntad de diálogo no es posible", ha agregado críticas al informe de Abogacía del Estado, que "no existía" al principio y que después, por lo que conoce la Xunta de él, responde a una pregunta en la que "no se planteó ninguna otra vía". "Nosotros creemos que sí las hay", ha apostillado.

La Xunta, ha resuelto Rueda, no quiere "que los servicios públicos se resientan", de ahí que urja la reunión del CPFF, que lleva un año sin verse.

CRÍTICAS PSdeG

Por último, ha cargado contra el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, al que ha acusado "como mínimo" de estar "quedando bastante mal" por defender "los supuestos intereses del PSOE en lugar de los de los gallegos" con este asunto.

En este sentido, le ha recomendado fijarse en "lo que están haciendo" otros socialistas en otras comunidades autónomas en las que también solicitan los recursos bloqueados por el Gobierno central.