26 de julio de 2019

La Xunta replica que el informe de Contas de entidades dependientes "solo recoge parte de las medidas de reordenación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia de la Xunta ha replicado que el informe del Consello de Contas sobre extinción de entidades dependientes "solo recoge un parte de todas las medidas de reordenación acometidas por el Gobierno gallego".

Al respecto, apunta que ya trasladó al organismo "las disfunciones detectadas". Y es que, según indica, Contas incluye "únicamente" los ahorros producidos en los entes que causaron baja.

Por su parte, sostiene que durante los últimos años la Xunta ha alcanzado un ahorro de casi 90 millones de euros gracias al plan de racionalización del sector público, a través del cual causaron baja 88 entidades y 644 contratos y se implantaron "637 medidas de eficiencia".

A través de una nota de prensa, Vicepresidencia destaca que Contas "no tiene en cuenta las medidas de mejora y eficiencia aplicadas en los entes que siguen en funcionamiento". Cita así medidas como la reducción de gasto de alquileres o de plantilla, la eliminación de contratos externos, o las duplicidades de las funciones, que "son fundamentales".

De hecho, según sus números, estas acciones suponen el 77% de los casi 90 millones de euros de ahorro alcanzados durante los distintos planes de reestructuración.

Además, afirma que el Consello parte de los datos obtenidos en el inventario del Ministerio de Hacienda para computar los entes del sector público autonómico. "Este inventario incluye entes como los organismos dependientes de las tres universidades, o que pertenecen al sector

público o estatal. Esto es, son entes que no cumplen los requisitos para ser considerados parte del sector público autonómico según lo establecido en la ley", precisa.

Debido a esta "disfunción", el informe, según la Xunta, considera que son 83 las entidades que forman parte del sector público autonómico, "cuando son 70", e invita a comprobar este aspecto en el portal de transparencia.

ELEVA LAS EXTINCIONES A 88

Además, otra "disfunción", a su juicio, es que computa que son 75 las extinciones, cuando asegura que fueron un total de 88. Y lo explica debido a que el inventario de Hacienda "solo computa las bajas a partir del 1 de julio de 2010", pero la Xunta "había empezado antes", en 2009.

También señala que "no computa entidades que no rindieron sus cuentas a la cuenta general, aunque esto no quiere decir que no existieran" y agrega que "no computa las altas y bajas en el mismo ejercicio", pero que eso "se debió a la necesidad de reordenar las entidades que fueron aflorando en el inventario". "Algunas entidades existían con anterioridad a su alta en el inventario y fueron dadas de baja con posterioridad", explica.