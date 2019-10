17 de octubre de 2019

El Centro Oceanográfico de Vigo oferta un contrato predoctoral en el marco del proyecto Impress

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Oceanográfico de Vigo ha ofertado un contrato predoctoral en el marco del proyecto Improving scientific advice to fishery

management for resources of interest for Spain in Atlantic waters (Impress) --Mejora del consejo científico para la gestión de recursos pesqueros de interés para España en aguas atlánticas--.

El contrato, que se enmarca en las ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, tiene por objetivo la realización de una tesis enmarcada en el proyecto Impress.

Para la tesis, dirigida por María Grazia y Santiago Cerviño, se propone un enfoque metodológico "novedoso", para una implementación "efectiva" del conocimiento espacial y ecológico, según recoge en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Esto permitiría abarcar la gestión espacial de las especies de una manera operacional, proporcionando un enfoque más holístico y basado en el ecosistema", ha subrayado el Ministerio.

En la elección del candidato se valorará el expediente académico, el dominio del inglés, los estudios de máster en estadística/bioestadística o titulaciones equivalentes y la experiencia acreditada en investigación, entre otras cosas.

La persona seleccionada se incorporará al equipo de evaluación y tendrá la oportunidad de participar en grupos de trabajo internacionales, así como en congresos y cursos de especialización.