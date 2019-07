16 de julio de 2019

Expertos internacionales presentarán en Santiago sus investigaciones sobre el Camino en un curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos internacionales presentarán en la capital gallega sus investigaciones sobre el camino y el fenómeno jacobeo en el curso 'XII Leccións xacobeas internacionais na USC: el Pórtico de la Gloria y el Camino de Santiago'.

Este curso de verano de la Universidade de Santiago (USC), patrocinado por la Axencia de Turismo de Galicia, reunirá del 16 al 19 de julio en el Auditorio del Museo de las Peregrinaciones a expertos nacionales e internacionales que presentarán los resultados de las últimas investigaciones sobre el Pórtico de la Gloria, el fenómeno jacobeo, el Camino de Santiago y su patrimonio cultural.

En la presente edición, los profesores Domingo González Lopo y Miguel Taín Guzmán, directores del curso, reúnen a nueve especialistas llegados desde Estados Unidos, Filipinas y distintos puntos de España, ha informado la USC.

La inauguración tendrá lugar este martes 16 a las 9,15 horas en el Auditorio del Museo de las Peregrinaciones y correrá a cargo de Vicente Pérez Muñuzuri, vicerrector de Investigación e Innovación de la USC; junto a la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, y la directora del Museo, Esperanza Gigirey.

CONFERENCIAS

A continuación se abrirá el turno de conferencias, correspondiendo la primera a Kathleen Jenkins, directora del Pilgrims Institute del William and Mary College, que hablará del peregrinaje a Compostela desde el punto de vista familiar.

Le seguirá Chadwick Co Sy Su, profesor de la University of the Philippines Manila, que tratará el fenómeno de la peregrinación y del turismo religioso en Asia.

Y culminará la jornada matutina Melchor Fernández Fernández, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, que se centrará en el impacto socioeconómico que actualmente tiene el Camino por las localidades gallegas que atraviesa.

Las ponencias del miércoles 17 tendrán como locutores al arqueólogo de la Universidad del País Vasco Patxi Pérez Ramallo, que hablará de los peregrinos medievales partiendo de los huesos hallados de los mismos.

Le seguirán José Manuel Garrido Riveiro, técnico de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, que presentará su libro 'Padrón jacobeo', recientemente publicado. Y por último Antón M. Pazos, vicedirector del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento-CSIC, que tratará las investigaciones jacobeas realizadas por la institución a la que representa.

JUEVES Y VIERNES

El jueves 18 temáticamente estará dedicado al Pórtico de la Gloria. Así, Ana Laborde, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, hablará del proyecto de conservación y restauración de esta magna obra medieval.

Mientras que Miguel Taín Guzmán, profesor titular de Historia del Arte en la USC, y Pablo Vicente Porral, tratarán en sendas conferencias el análisis y las curiosidades de todas las policromías halladas en ella.

El viernes 19 los participantes recorrerán el tramo del Camino que une A Picaraña con Padrón (A Coruña). Allí visitarán el casco histórico de la localidad, haciendo especial hincapié en los lugares y monumentos relacionados con la tradición jacobea.