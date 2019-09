25 de septiembre de 2019

Feijóo apuesta por "descentralizar" el Xacobeo y anuncia "un gran plan de actuación" en las siete ciudades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este miércoles en su apuesta por el fenómeno del Xacobeo como una de las grandes "oportunidades" de Galicia para la próxima década y ha abogado por "descentralizarlo", al tiempo que ha anunciado "un gran plan de actuación" en las siete ciudades gallegas.

"La Galicia Xacobea de la próxima década tiene que ser la mejor de la historia", ha proclamado el presidente, quien ha explicado que en las próximas semanas se iniciará la ronda de contactos con las ciudades. Y es que, a su modo de ver, Santiago, meta de peregrinaciones, "será protagonista indiscutible" del Año Santo, pero sus efectos deben llegar "a toda Galicia".

Así, los siete programas que irán bautizados con el lema de Xacobeo y el nombre de cada ciudad propondrán una oferta cultural y turística en cada una de las grandes urbes, junto con un plan de acciones: inversiones singulares en infraestructuras en cada ciudad, que dejarán la urbe "más y mejor preparada", ya no pensando en 2021 "sino de cara a a posteridad".

"Toda Galicia debe sumarse y aprovechar esta gran oportunidad. Trabajando por el Xacobeo que queremos, que debe ser el reflejo de la Galicia que queremos", ha sentenciado.

Previamente, en el arranque del discurso, había mostrado su "sorpresa y decepción" por la reacción de los grupos de la oposición al Plan Estratéxico do Xacobeo, ya presentado. "No puedo entender que aún no hicieran ni una sola aportación", ha reflexionado.

A renglón seguido, Feijóo, quien también tendió la mano a la oposición en materia de combatir la violencia machista, entre otras cuestiones, ha pedido a la oposición que "recapacite" y no se "abstenga" del futuro de Galicia en el que ha implicado "a la inmensa mayoría de los gallegos". "Entre su partido y Galicia, vale la pena elegir Galicia. Y saben que les hablo con conocimiento de causa", ha esgrimido.

Además, con el fin de que más personas, empresas, colectivos y entidades puedan contribuir a diseñar el Xacobeo que quieren, ha anunciado la próxima apertura de una segunda edición de la iniciativa 'O teo Xacobeo'.

"IMSERSO A LA GALLEGA"

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha confirmado la ampliación, en los próximos meses, del Plan de Mejora de Alojamientos Turísticos, que ahora también se extenderá a los establecimientos de restauración; y ha anunciado una orden de ayudas para combatir el feísmo en los Caminos, dirigidas a los gallegos con propiedades en las rutas jacobeas.

Del mismo modo, ha explicado que el programa Camino Accesible propondrá incluir pictogramas para personas con discapacidad cognitiva en todos los albergues de la red pública y el acceso sin colas para personas con necesidades especiales en todas las infraestructuras de los Caminos.

Finalmente, en clave turística, ha avanzado el impulso del Programa Galicia Única, una nueva acción que apuesta por el turismo interno, proponiendo un sistema de estancias turísticas en provincias diferentes a las de origen del solicitante.

El objetivo de esta "especie de Imserso a la gallega" especialmente dirigido a jóvenes, mayores y familias numerosas es facilitar que también los gallegos puedan conocer mejor la comunidad.