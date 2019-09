El 19,9% dels balears considera dolenta o molt dolenta la gestió del Govern, i el 19,4% bona o molt bona, segons el CIS

PALMA DE MALLORCA, 12 Set. (EUROPA PRESS) -

Gairebé un 20% dels balears defineix com a 'dolenta' (15,6%) o 'molt dolenta' (4,3%) la gestió del Govern balear durant els últims quatre anys, segons el nou estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), mentre que el 19,2% la veu 'bona' i només un 0,2% la considera 'molt bona'.

Així, la majoria dels enquestats consideren que l'actuació del Govern de Francina Armengol ha estat 'regular' (resposta triada pel 54,1%).

Quant a les matèries, el Govern balear obté millors valoracions quant a la seva gestió en sanitat (el 30,2% dels enquestats la valoren positivament), la seguretat ciutadana (27,4% de valoracions positives) i l'educació (23,8%). En canvi, les pitjors valoracions a la gestió del Govern es donen en l'actuació en habitatge (36,1% de respostes 'dolenta' o 'molt dolenta'), immigració (26,5% de valoracions negatives) i polítiques socials (25,4%).

Amb tot, prop d'un 40% dels enquestats opina que si un altre partit hagués governat durant la legislatura 2015-2019, ho hauria fet 'igual'.

D'altra banda, segons el CIS, els balears consideren que els temes que haurien de ser més importants pel Govern aquesta legislatura són, en aquest ordre, l'educació, la sanitat i la creació d'ocupació.

LA MAJORIA TENIA DECIDIT EL VOT ABANS DE LA CAMPANYA

Un 63,7% dels enquestats assenyala que va seguir la campanya electoral per a les autonòmiques amb poc o cap interès. Un 46,4% reconeix que tenia decidit el vot abans de la campanya electoral, i menys de la meitat es va llegir programes electorals, si bé un 61,3% va seguir debats o entrevistes per ràdio o televisió.

Així mateix, un 54,5% indica que va seguir la campanya o les eleccions a través de les xarxes socials i un 73,1% va consultar pàgines web de mitjans de comunicació.

Més del 10,6% va decidir el vot durant l'última setmana de campanya i un 2,9% el mateix dia de les eleccions. Els majors percentatges d'indecisos es donen entre els quals dubtaven entre el PP i Cs (15,1%) i entre PSOE i Unidas Podemos (11,3%).

Gairebé el 70% assegura que, d'haver conegut els resultats de les eleccions autonòmiques de 2019, això no hagués modificat el seu vot, i tres quartes parts dels enquestats que van seguir sondejos i enquestes electorals sostenen que no van influir gens en el seu vot.

UN 42% SE SENT TANT ESPANYOL COM BALEAR

Els resultats del CIS assenyalen que un 42,1% dels enquestats a Balears se sent tant espanyol com balear. Un 10,3% se sent més espanyol que balear i un 16,8% únicament espanyol, mentre que un 16,8% se sent més balear que espanyol i un 3,8% únicament balear.

Quant a l'organització de l'Estat, la majoria (55%) dels balears recolza el sistema autonòmic tal com és en l'actualitat, un 12% opina que les CCAA haurien de tenir menys autonomia i un 11,3%, que més. El 5,3% veu preferible un Estat amb un únic Govern central, sense autonomies, i el 6,7% prefereix un Estat en el qual es reconegués a les comunitats autònomes la possibilitat de convertir-se en Estats independents.

El 45,2% dels enquestats a les Illes creuen que l'existència de les CCAA han accentuat les diferències de riquesa i prosperitat entre regions.