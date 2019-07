28 de juliol de 2019

Entre 4.000 i 7.000 persones de Balears té Hepatitis C i no ho sap

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Mallorquina d'Hepatitis C (Amahc) estima que entre 4.000 i 7.000 persones de Balears desconeix que té la malaltia, per la qual actualment existeixen tractaments que permeten curar-la en un 95 per cent dels casos i que, només a Balears, ha curat a 3.188 persones des de 2015.

Segons explica la presidenta d'AMAHC, Susi Buades, els tractaments contra la malaltia porten incorporats en el Servei de Salut (IB-Salut) des de l'any 2015, moment en el qual a Espanya es va implementar el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C després de l'aparició de nous antivirals d'acció directa.

"No s'ha deixat a ningú sense tractar", ha afirmat Buades, qui assenyala que el metge de digestius és el professional sanitari encarregat de marcar els 'tempos' per iniciar el tractament, que sol durar entre dos i tres mesos.

"Et lleves de sobre una motxilla que portaves anys arrossegant", comenta Buades, qui recorda que, abans dels tractaments, el 20 per cent de la població amb Hepatitis C sofria diferents tipus de càncer o havia de sotmetre's a trasplantaments hepàtics.

"Molta gent anava a sotmetre's a un trasplantament i, gràcies al tractament, ha sortit de la llista", ha assegurat Buades.

CAMPANYA 'POTS SER TU'

La presidenta d'AMAHC subratlla la importància "d'arribar" a les persones que desconeixen que tenen la malaltia. "Amb una simple anàlisi en el qual es demani la prova de l'Hepatitis C, es pot saber si es té o no la malaltia", afegeix.

Sota el títol 'Pots ser tu', la Federació Nacional de Malalts i Trasplantats Hepàtics (FNETH) --de la qual és membre AMAHC--, el Grup de Treball sobre Tractaments del VIH i l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH) han llançat una campanya per promoure el diagnòstic precoç de l'Hepatitis C i reduir l'estigma de la malaltia, amb motiu del Dia Mundial de l'Hepatitis C que se celebra el 28 de juliol.

L'Hepatitis C és una malaltia infecciosa provocada pel VHC per la qual actualment existeixen tractaments que, a Espanya i des de 2015, han curat a més de 125.000 persones. No obstant això, l'objectiu que es fixen entitats i associacions de pacients, metges i ONGs és aconseguir l'eliminació de l'hepatitis C a Espanya l'any 2030, seguint la línia marcada també per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

"Si volem arribar a l'objectiu, és fonamental la cerca activa de pacients en poblacions de risc i promoure el diagnòstic de la població general", ha comentat el president d'AEEH, Raúl Andrade.

MALALTIA SILENCIOSA

D'acord a l'estudi de Seroprevalencia del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar de 2019, s'estima que a Espanya hi ha unes 80.000 persones amb infecció activa pel virus de l'hepatitis C que no ho saben.

"Hi ha moltes persones que tenen el virus i no ho saben, per a això és fonamental acudir al metge i fer-se la prova", ha explicat la presidenta de FNETH, Eva Pérez, qui remarca que l'Hepatitis C no sol presentar simptomatologia.

Segons explica, el virus de la malaltia es va detectar el 1989, per la qual cosa fins a aquell moment no es van posar en marxa mesures per evitar la seva transmissió, per la qual cosa insten a acudir al metge davant qualsevol sospita de poder haver tingut contacte amb el virus.

La campanya 'Pots ser tu' apunta alguns factors de risc, especialment als nascuts abans de 1970, haver rebut transfusions de sang o plasma abans de 1991, haver-se sotmès a operacions quirúrgiques abans de 1986, compartir agulles o xeringues, realitzar-se tatuatges o perforacions cutànies en centres sense precaucions de seguretat o mantenir relacions sexuals sense protecció són algunes de les situacions en les quals les entitats recomanen acudir al metge i sotmetre's a la prova.