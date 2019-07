17 de juliol de 2019

Un 47,4% d'aprovats en les proves escrites de maig per obtenir certificats de català

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Direcció general de Política Lingüística del Govern balear ha publicat els resultats definitius de les proves escrites per obtenir certificats de diferents nivells de català, celebrades el maig passat, amb una taxa d'aprovats del 47,4 per cent en conjunt.

En concret, en el nivell A2 -el més bàsic dels quals s'oferien-, han estat declarats aptes 493 dels 616 aspirants a obtenir el certificat, la qual cosa implica una taxa del 80 per cent.

En el següent nivell, el B1, han estat declarats aptes 540 aspirants de 816 presentats, una taxa del 66,1 per cent; en el B2, de 1.216 presentats han estat declarats aptes 331, el 27,22 per cent; en el C1 són aptes 511 d'1.119, el 45,6%; en el C2, 172 de 468, el 36,7 per cent; i en el nivell LA (llenguatge administratiu), 127 de 343, un 37,03 per cent.

Algunes àrees de les proves són eliminatòries i solament es corregeixen si s'han superat unes altres. Aquests resultats s'han publicat després de finalitzar el procés de revisió d'al·legacions.

LES PROVES ORALS, AL SETEMBRE

Les proves orals per completar els certificats seran al setembre: el dia 10 s'examinaran els nivells A2 i C2; el 12 el B2 i B1 i el 16 el C1. Totes les proves es faran a la tarda.

A Mallorca, les proves seran a Inca (IES Berenguer d'Anoia), Manacor (IES Manacor) i Palma (IES Josep Maria Llompart); a Menorca, seran a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó; a Eivissa, a l'IES Sa Colomina; i a Formentera, a l'IES Formentera.