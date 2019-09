A 687 euros al mes el lloguer a Balears, dels més alts d'Espanya

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Balears es troba entre les comunitats autònomes amb les rendes de lloguer més altes de l'Estat, amb una mitjana de 687 euros al mes, només superada per Madrid, amb 819 euros al mes, i Catalunya, amb 693 euros.

Així es desprèn de les dades del butlletí de lloguer residència de l'Observatori d'Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment que s'ha fet públic aquest dijous i que ha estat recollits per Europa Press i que posen de manifest que el preu mitjà del lloguer a Espanya és de 674 euros.

Segons aquestes dades, la superfície mitjana dels habitatges de lloguer a l'arxipèlag és de 100,4 el metre quadrat, per la qual cosa el preu que es paga en règim de lloguer per metre quadrat és de 7,9 euros, lleugerament per sota dels 8,1 euros el metro de mitjana nacional.

Així mateix, les majors taxes de lloguer es produeixen a Canàries (34,5%), Balears (34,1%), Catalunya (30,4%) i Madrid (26,6%), a més de Ceuta (27,6%), incloent lloguer a preu de mercat, a preu inferior a mercat i la cessió gratuïta. En el conjunt d'Espanya aquest percentatge ja aconsegueix el 23,9%, més de tres punts i mitjà més que l'any 2011, en el qual se situava en el 20,4%.

El lloguer creix especialment entre els joves, un 39,3% d'ells edat compresa entre els 30 i els 44 anys que s'han emancipat resideixen en lloguer --aquest percentatge era del 25,7% el 2007--, mentre que aquest percentatge aconsegueix el 70,4% entre els joves de menys de 30 anys (41,9% en 2007).

SENTÈNCIES

En relació als decrets emesos pels diferents jutjats en matèria d'arrendaments urbans, en els quals la causa del litigi ha de ser la falta de pagament de la renda o quantitats assimilades, a Balears es van emetre el 2018 un total de 813 sentències, 368 més que el 2017, la qual cosa representa un ascens del 82,7 per cent.