26 de agost de 2019

El 90,6% de les llars de Balears disposa de connexió de banda ampla

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 90,8% de les llars de Balears té accés a Internet i el 90,6% té connexió de banda ampla més de set punts per sobre de la mitjana espanyola, segons dades de l'Informe de la Societat Digital elaborat per Fundació Telefònica.

Pel que fa a l'ús d'Internet, el 89,8% dels ciutadans de Balears han usat la xarxa en els últims tres mesos i, en el cas dels nens entre 10 i 15 anys, el 93,6% d'aquests s'han connectat a la xarxa durant el mateix període de temps.

L'informe conclou que el grau de digitalització a Balears és molt elevat. De fet, gairebé la meitat dels ciutadans de les illes (un 49%) han realitzat compres en línia en els últims tres mesos, 11 punts sobre la mitjana espanyola.

La majoria d'aquestes compres estan vinculades a l'adquisició de serveis turístics com a allotjament de vacances (57%), seguit dels altres serveis de viatge (56,2%), però també a l'adquisició de material esportiu i roba (54,2 %).

D'altra banda, el percentatge d'habitatges amb telèfon fix se situa en el 83,7%, mentre que es manté a nivells similars a l'any anterior la quantitat de llars balears en el qual hi ha telèfon mòbil, un 98%.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES

El 98,8% de les empreses balears de deu o més treballadors disposa de connexió a internet. D'aquestes, un 96,6% disposa de connexió de banda ampla fixa i un 76,3% de connexió la banda ampla mòbil 3G o superior.

Respecte a la incorporació de les TIC en l'activitat empresarial, el 77,8% d'aquestes empreses té pàgina web, sis punts més que en el període anterior, un 50,8% utilitza xarxes socials i el 29,6% de les empreses ha pagat per anunciar-se en internet.

Pel que fa als serveis avançats, el 22,4% ha adquirit algun servei de 'cloud computing'. Per la seva banda, la presència de les TIC en les microempreses (amb menys de deu treballadors) també ha millorat en l'últim exercici; un 70,6% d'aquestes disposen d'accés a Internet, augmenta el nombre d'empreses amb pàgina web fins al 34,5% i les que usen mitjans socials fins al 33,3%.

Així mateix, el 8,8% de les microempreses balears afirmen tenir solucions de 'cloud computing' i el 53% disposa de sistemes interns de seguretat.

ADMINISTRACIÓ DIGITAL

Per la seva banda, la interacció i el contacte amb l'administració electrònica balear ha augmentat en l'últim any. El percentatge de població que ha interactuat amb les Administracions o serveis públics per motius particulars ha augmentat 9,5 punts respecte a l'any anterior, i arriba fins al 59,3%.

Un 53,4% dels usuaris va obtenir informació de pàgines web de l'Administració, un 34,1% va enviar formularis emplenats, i un 40% va descarregar formularis oficials.

Referent al sector empresarial, el 89,5% de les pimes i grans empreses va utilitzar internet per interactuar amb l'administració pública, mentre que aquesta via de contacte amb l'administració va ser usada per un 76,7% de les microempreses de menys de 10 empleats.