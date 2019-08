12 de agost de 2019

Ábalos titlla de "frivolitat inadmissible" que Salvini ironitzi amb portar als migrants de l'Open Arms a Eivissa

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha titllat de "frivolitat inadmissible respecte del drama humà" que estan vivint les persones migrants del vaixell de rescat de l'ONG Proactiva Open Arms les declaracions del ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, que va ironitzar amb traslladar-los a Eivissa i Formentera, i així "es diverteixen".

En una entrevista concedida a laSexta, recollida per Europa Press, Ábalos ha criticat que Itàlia està incomplint els acords internacionals amb la seva política de tancament dels ports, encara que no ha avançat les accions o decisions que el Govern espanyol pugui prendre en aquest sentit.

El titular de la cartera de Foment en funcions considera un "drama intolerable" la situació que estan vivint les persones a bord de l'Open Arms, el buc que després d'onze dies continua a l'espera d'un port segur on desembarcar als més de 150 migrants. A més, el ministre ha destacat que, "més enllà d'aquest drama particular", existeix un "problema de fons" amb la migració que cal afrontar.

Preguntat sobre què ha canviat des de 2018 quan des de l'oposició Pedro Sánchez exigia al llavors president del Govern, Mariano Rajoy, que atengués al vaixell de l'ONG, Ábalos ha respost que no ha canviat res. "No hem canviat", ha defensat el ministre, al mateix temps que ha assegurat que l'Open Arms no els ha demanat anar a port espanyol. "L'Open Arms, fins ara, quan s'ha donat una circumstància d'aquestes ha vingut a port", ha subratllat.

En aquest sentit, el també el secretari d'Organització del PSOE ha defensat que "cadascú ha d'assumir la seva part de responsabilitat". "Aquesta situació a Espanya no podria donar-se, si nosaltres tinguéssim un vaixell en aquestes circumstàncies entorn de les nostres costes, ja estaria desembarcat", ha afirmat el ministre, que ha argumentat que aquest mes Espanya ha rescatat 850 persones a la seva zona de responsabilitat en el Mediterrani.

"Espanya està assumint la seva responsabilitat, possiblement com cap altre país d'Europa", ha recalcat José Luis Ábalos, que ha afegit que "permetre que uns altres no l'assumeixin tampoc sembla el més convenient". A més, ha dit que "cal apel·lar a la normativa internacional" i que "cada país ha d'assumir la seva responsabilitat a la zona que li correspon".