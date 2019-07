5 de juliol de 2019

Acusat d'una agressió sexual a una dona octogenària nega els fets: "No vaig entrar ni per robar ni violar"

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un home acusat per una agressió sexual a una dona octogenària al desembre de 2018 a Eivissa ha negat els fets aquest divendres i ha explicat que es trobava sota l'efecte de diverses drogues quan, després de protegir-se de la pluja en un portal, va veure que la porta del mateix estava oberta i va decidir entrar a la casa de la víctima. Així, ha dit que no va entrar "ni per robar ni per violar".

Davant l'Audiència Provincial de Balears, el processament ha assenyalat que, influït per la substàncies estupefaents --MDMA i cocaïna--, a més d'alcohol, es va ficar a la casa i es va trobar amb la seva propietària. Després d'això, ha manifestat que la dona va caure, sense que ell l'empenyés, i que, posteriorment, la va intentar ajudar a aixecar-se.

Preguntat per si es va abalançar sobre la víctima, per si la va besar o per si li va tocar els glutis, l'acusat ha dit que "mai". Respecte a les lesions de la víctima -presentava diferents hematomes-, l'home ha dit que aquesta les hi va fer en caure però ha remarcat que ell no la va empènyer. També ha negat que li demanés diners. "Em sentia malament i volia ajudar-la (a aixecar-se)", ha dit.

Malgrat aquestes declaracions, la Fiscalia ha assenyalat que l'acusat ha incorregut en alguna contradicció doncs en un primer moment ha dit que en aquell moment "no tenia ni per menjar" i que entrava per "agafar una mica de valor". L'acusat, pel seu costat, ha dit també que estava "volat" i no controlava què feia.

Per la seva banda, la víctima de 86 anys, ha relatat que va passar "moltíssima por" i que encara en té. Malgrat això, no ha pogut relatar amb claredat el succeït doncs no ho podia recordar, encara que si que ha explicat que l'home li va tapar la cara i que va notar com li fregaven entre les cames.

Després de la dona, ha declarat la seva veïna. Aquesta ha assenyalat que va acudir en el seu auxili en un primer lloc després de sentir-la cridar. "Estava molt nerviosa i hi havia cristalls i sang a la seva al voltant", ha relatat. A més, ha dit que l'home la va acariciar a ella en l'esquena en almenys dues ocasions i que va haver de rebutjar-li amb el braç.

Durant el judici, també ha declarat una cambrera d'un bar proper al domicili de la víctima. Ha explicat que l'home li va preguntar per si les càmeres de seguretat que hi havia a la zona funcionaven i que, abans de la presumpta agressió, va anar a prendre's una cervesa. També ha dit, que després del succés l'home va tornar al bar a rentar-se les mans doncs les tenia ensagnades.

Els agents que van intervenir en el succés han explicat que el sospitós va presentar una actitud "bel·ligerant" durant la seva detenció. Un d'ells ha explicat que, a més, l'home tenia una denúncia d'abril d'aquest any. Una jove de 18 anys el va denunciar per assaltar-la enmig del carrer, tocar-li les natges i demanar-li sexe a canvi de diners, ha informat.

En les seves conclusions definitives, la Fiscalia ha mantingut la seva petició de pena de set anys de presó i una indemnització de 8.000 euros. "Entenem que l'acusat va exercir força per no respectar la voluntat de la víctima", ha expressat.

El Ministeri Fiscal ha dit a més que el relat de la víctima és "contundent" doncs s'ha reafirmat que l'acusat la va agafar de les espatlles i que la va empènyer contra la taula del domicili, a pesar que a partir d'aquí, tal com ha dit, "el relat no sigui concís", alguna cosa que ha justificat dient que la dona, després de sofrir una "situació vivencial anòmala, es trobava en estat de xoc".

Per la seva banda la defensa del processament ha considerat que la declaració de la víctima "no compleix els requisits de credibilitat, versemblança o persistència" posat que, tal com ha remarcat, ha incorregut en "diferents contradiccions": "No sap si la va copejar o si va caure d'esquena i no sap dir si es va abalançar sobre ella".

A això, ha afegit que el seu defensat "no tenia la percepció" que hagués obrat "de forma maliciosa" i que l'"estava auxiliant" i, a més, quan la veïna li va demanar que es marxés ho va fer sense mostrar una "conducta fugissera o alterada".