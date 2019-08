19 de agost de 2019

Agustina Vilaret reivindica a la filòloga Aina Moll a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada

La titular de la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Investigació i Política Lingüística del Govern, Agustina Vilaret, ha participat aquest dilluns en un acte de record de la filòloga i activista Aina Moll en el marc de la 51 edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació en una nota, Vilaret ha destacat "el coratge com a militant del país i el compromís social i polític" de Moll amb la llengua catalana.

La filla de Francesc de Borja Moll va treballar "des de l'activisme civil, des de l'acadèmia o des de la institució; des de qualsevol front on es pogués treballar per la llengua catalana sempre des de la concòrdia però sense renúncies", ha explicat la representant del Govern.

Aina Moll va ser la primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya en un moment en què "tot estava per fer, quan tot volia renéixer novament", ha dit Vilaret.

En aquest sentit, ha reconegut el treball de Moll a qui ha considerat "una pionera que va crear estructures imprescindibles per a la difusió i promoció de la llengua catalana en un dels moments més complexos de la història".

"Recordar a Aina Moll és un exercici imprescindible per a la nostra memòria històrica recent. Ella va lluitar pel país sent dona, fet que encara li atorga més mèrit per la invisibilització a la qual hem estat subjectes", ha declarat Vilaret.

La secretària autonòmica ha estat acompanyada de la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa; la coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Josefina Salord; l'exresponsable del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat, Miquel Strubell, i la neboda d'Aina Moll, Susanna Moll.