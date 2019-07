23 de juliol de 2019

Air Europa ha transportat més de 6,1 milions de clients en el primer semestre, un 14% més

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia Air Europa ha transportat un total de 6,1 milions de passatgers en el primer semestre de l'any, la qual cosa suposa un increment del 14% del trànsit de passatgers amb un factor mitjà d'ocupació superior al 80%.

La divisió aèria de Globalia -grup amb seu a Mallorca-, que confia en per depassar per primera vegada aquest any la barrera dels 12 milions de passatgers, ha mantingut un nivell similar en el seu llarg radi i ha registrat un fort creixement en els vols europeus, registrant en aquest primer semestre un alça de gairebé el 30% en destinacions com Brussel·les, Amsterdam o París.

L'aposta per la flota Dreamliner i per la seva classe Business en els vols de llarga distància, que es veurà ara reforçada amb l'arribada dels nous Boeing 787-9, s'ha traduït igualment en un augment dels passatgers Business.

Pel que es refereix als vols nacionals, Air Europa ha registrat també un augment del 18% dels passatgers transportats, enfront dels sis primers mesos de l'any anterior.

L'aerolínia va inaugurar el mes passat les seves noves rutes a Panamà i Medellín, aconseguint en ambdues bons nivells d'ocupació que oscil·len entre el 80 i el 84%, respectivament. També va incrementar la seva oferta europea amb les noves quatre rutes d'estiu a Estocolm, Copenhaguen, Atenes i Alguer.

En el Nord d'Àfrica va obrir rutes regulars a Casablanca i Tunísia, i va reforçar la seva presència amb majors freqüències a Marrakech. A l'agost, i dins del seu pla d'expansió i creixement, Air Europa inaugurarà la seva nova ruta a Iguazú.