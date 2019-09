6 de setembre de 2019

Aitor Urresti i Irene Truyols, nous directors generals d'Energia i Funció Pública del Govern

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el nomenament d'Irene Truyols com a directora general de Funció Pública i Administracions Públiques i d'Aitor Urresti com a director general d'Energia i Canvi Climàtic.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on l'Executiu també s'ha donat per assabentat de nomenaments al capdavant de diferents entitats depenents del Govern.

La nova directora general de Funció Pública, Irene Truyols (Inca, 1973), és llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i advocada col·legiada en la Comunitat. Entre 2008 i 2013 ha estat jutgessa substituta dels Jutjats de Palma i posteriorment jutgessa substituta al Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Quant al nou director general d'Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti (Bilbao, 1973), és doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat del País Basc i actualment imparteix classes del Grau d'Enginyeria d'Energies Renovables a l'Escola d'Enginyeria de Guipúscoa. Ha treballat al sector energètic, primer en l'àmbit del gas natural i després en el sector de les energies renovables. Com a investigador, ha treballat per millorar l'eficiència energètica i la integració de les energies renovables en edificis.

Així mateix, el Consell de Govern ha estat informat del nomenament del nou gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de Balears, Pere Malondra; de la directora de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI); Mariona Luis Tomás; de la directora d'Assistència Sanitària de l'IbSalut, Eugenia Carandell Jäger; el gerent de la Fundació BIT, Álvaro Medina Ballester; la delegada territorial de la Fundació BIT a Menorca, Carmen Crespo; i el director de Radi d'IB3, Joan Forteza Mayol.