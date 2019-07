16 de juliol de 2019

Alliberades tres tortugues en el mar d'Eivissa després de recuperar-se en centres especialitzats

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha assistit aquest dimarts a l'alliberament de tres exemplars de tortuga marina en els voltants de l'illa de S'Espardell, en el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, enguany s'han produït 22 encallaments de tortuga marina a Balears, enfront dels 40 que es van registrar l'any passat, dels quals vuit van ser en aigües pitiüses.

Les tortugues posades en llibertat pertanyen a l'espècie 'Caretta caretta' i han estat batejades amb els noms d'Adri, Ninja i Andrea.

Adri és una femella de 10 quilos que va ser salvada el 23 d'abril a Es Freus, mentre que Ninja, per la seva banda, és un mascle de 47 quilos que va ser rescatat el passat 10 de maig en una zona entre Es Vedrà i Cala d'Hort.

El conseller ha explicat que els dos exemplars van ser tractats de pneumònia en el centre de recuperació del Palma Aquàrium, centre coordinat amb el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears que depèn del Govern.

El tercer exemplar, batejat com Andrea, pesa 47 quilos i va ser rescatada per un particular el passat 5 de juliol prop de Cap Nonó, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany. Presentava problemes de flotació i va ser tractada a les instal·lacions del Centre de Recuperació d'Espècies Marines (CREM).

L'alliberament de les tortugues ha comptat amb el suport de les embarcacions del Govern per facilitar la tornada dels animals a la mar.

Mir ha volgut reconèixer el treball dels equips que fan possible aquesta tasca de recuperació de la fauna marina a Eivissa i Formentera i ha agraït a la companyia marítima Baleària que col·labori en el trasllat dels exemplars ferits o malalts entre les diferents Illes.

LA TORTUGA BABAU, LA MÉS NOMBROSA A BALEARS

La coneguda popularment com a tortuga babau és la més nombrosa de les tres que es poden trobar a la Mediterrània, segons ha informat el Govern.

De fet, pràcticament la totalitat d'exemplars rescatats pertanyen a aquesta espècie.

Des del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria han recordat que actualment estem en època de nidificació de tortugues marines i que cada vegada és més freqüent la posada d'ous en platges del litoral mediterrani occidental.

Per això, han demanat a la població que, en cas que trobar un niu, s'avisi l'112. És imprescindible no molestar ni apropar-se a l'animal i, especialment, no fer-li fotografies amb flaix, ja que podria malmetre la posada.