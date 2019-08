31 de juliol de 2019

Alliberen tres exemplars de milana recuperats al Cofib

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, al costat del director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, i el representant del Grup d'Ornitologia Balear (GOB), Toni Muñoz, han alliberat aquest dimecres tres exemplars de milana (Milvus milvus) recuperats al Centre de Recuperació de Fauna de Balears (Cofib), segons ha informat la Conselleria.

Els exemplars, alliberats a la Comuna de Bunyola, procedeixen de Lloseta, Santa Eugènia i Capdepera i van entrar al Cofib per diverses causes durant els mesos de juny i juliol. En concret, un d'ells presentava ferides, mentre que un altre va arribar molt prim i un tercer exemplar va ser trobat surant al mar amb hipotèrmia.

Des de Medi ambient han destacat el programa de seguiment de l'espècie entre la Conselleria i Endesa, mitjançant el qual es tracen indicadors de localització de l'espècie.

"El programa té una gran importància biològica, a més d'exercir un paper molt important en la detecció de delictes ambientals", ha declarat Mir, en referència a l'ús il·legal del verí, que pot afectar a moltes altres espècies, tant silvestres com a animals domèstics de companyia.

18 EXEMPLARS DE MILANA EL 2019

Per la seva banda, el GOB realitza el seguiment de camp del programa i, a dia d'avui, manté monitorizar 53 exemplars (19 amb emissor satelital i 34 amb emissor terrestre).

A més, el Cofib ha rebut un total de 18 exemplars de milano als quals realitza una anàlisi i un seguiment per conèixer les causes que incideixen en l'espècie i per treballar en la minimització dels problemes que afecten a la fauna de Balears.

Cal assenyalar que la milana (Milvus milvus) és una espècie catalogada en perill d'extinció a Balears, la població de la qual ha augmentat en les últimes dècades. De fet, el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (Caffib) va determinar el manteniment d'aquesta espècie en la categoria "en perill d'extinció" per recordar que no es pot baixar la guàrdia i que és necessari seguir amb els programes de monitoratge i seguiment.