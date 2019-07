10 de juliol de 2019

Amics de la Terra posa el focus en el compostatge com a "aliat" contra la crisi climàtica

L'entitat assegura en un estudi que el compostatge podria evitar milions de tones de gasos d'efecte hivernacle a l'any a Espanya Mallorca ha participat en la investigació amb dos sòls i el compost de la planta de TIRME

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'entitat Amics de la Terra Espanya s'ha referit al compostatge com una activitat "aliada" per combatre la crisi climàtica en combatre la desertificació i evitar l'emissió de "milions de tones" de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI), segons es desprèn de la investigació 'El compostatge, un aliat contra la crisi climàtica' difosa aquest dilluns per l'entitat ecologista.

L'estudi, realitzat per Amics de la Terra al costat de la Universitat de Santiago i emmarcat en el projecte 'Aplicació de compost procedent de residus municipals a sòls agrícoles i pastures', aborda l'anàlisi de compost i de sòls de 19 proveïdors diferents en diversos territoris de tot l'Estat amb característiques diferents, com Aragó, La Rioja, Catalunya, Galícia, Madrid o Balears.

PLANTES DE COMPOSTATGE DESCENTRALITZADES

En concret, Amics de la Terra Mallorca ha participat en la investigació amb el compost de la planta de Son Reus-Palma (TIRME) a dos terrenys situats a Biniaraix i Bunyola. L'estudi conclou que la qualitat del compost utilitzat és baixa a causa del procés de metanització seguit, que barreja la fracció orgànica de recollida municipal amb els fangs de les depuradores.

En aquest sentit, l'entitat ha advocat pel desplegament de petites plantes de compostatge descentralitzades al voltant de l'Illa, una mesura prevista en el Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Mallorca.

A més, han recordat la necessitat de posar en marxa el segon digestor de metanització de Son Reus per tal que la fracció orgànica i els fangs de depuradora tinguin fluxos diferenciats i, per tant, el compost resultant augmenti de qualitat.

APOSTA PEL COMPOSTATGE

En la mateixa línia, Amics de la Terra s'ha referit a la Llei de Residus balear ja que posa el focus en la prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge. De fet, el text estableix que abans del 2021 s'arribi, com a mínim, fins a un 50 per cent del pes per a cada fracció.

De fet, l'entitat s'ha referit a dades del Consell de Mallorca per censurar que, el 2017, la fracció orgànica tractada va ser un 3 per cent del total de residus domèstics generats, mentre que la fracció rebuig va rebre el 85 per cent de tot el pes restant.

Amb tot, Amics de la Terra ha instat les administracions a "apostar" pel compostatge com una eina "decisiva" per contribuir en la lluita contra la crisi climàtica.