10 de setembre de 2019

AMP.- El Govern assegura que ha assolit el 98% dels seus compromisos en matèria de Sanitat

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut i Consum del Govern, Patricia Gómez, ha afirmat aquest divendres durant la celebració del ple del Parlament de Balears que el Govern ha assolit el 98% dels seus compromisos en matèria de Sanitat.

Així ha contestat Patricia Gómez a la diputada del PP al Parlament de Balears, María Asunción Pons, que ha preguntat si el Govern pensa fer retallades en Sanitat, per fer front al dèficit autonòmic que actualment supera els 400 milions. La consellera ha reconegut que des del Govern prendran mesures per assegurar "l'eficiència econòmica", però ha detallat que no comportin les fórmules del Partit Popular.

En aquest sentit, Patricia Gómez ha afirmat que la Conselleria de Salut durà a terme una gestió molt "acurada" que implica "un increment de la facturació a tercers en una legislatura de 20 milions d'euros" o un "estalvi de la central de compres per valor de 15 milions d'euros".

Així mateix, Gómez ha assegurat que la seva conselleria seguirà apostant per un model "fort d'atenció a la cronicitat i atenció primària".

A més, Patricia Gómez ha indicat que també continuaran invertint en "l'estabilitat laboral de tots els professionals" de la Sanitat, que ha considerat "imprescindible". Finalment, la consellera ha argumentat que aquestes iniciatives també han de ser considerades com a "mesures d'eficiència".