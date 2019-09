2 de setembre de 2019

AMP.- El Govern dedica 6,3 milions d'euros a les ajudes al lloguer de l'habitatge a Balears de 2019

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Balears dedicarà 6,3 milions d'euros el 2019 a subvencionar el lloguer de l'habitatge a les Illes i podran accedir a aquestes ajudes les persones que tinguin contractat un lloguer inferior a 900 euros mensuals i la renda anual dels quals no superi els 22.559 euros.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha informat aquest dilluns en roda de premsa, que per a la ciutadania en general la subvenció és del 40 per cent del lloguer amb un màxim de 4.000 euros anuals.

A més, existeix una línia específica d'ajudes per a joves fins als 35 anys i per a majors de 65 anys. En aquest cas, la subvenció és del 50 per cent en lloguers fins als 600 euros i del 30 per cent en lloguers entre els 601 i els 900 euros, amb un màxim de 4.300 euros anuals.

En el cas de les famílies nombroses o que tinguin persones amb discapacitat, poden rebre subvencions les unitats familiars amb rendes inferiors als 37.597 euros anuals.

D'altra banda, del total d'aquesta inversió, 6.168.000 euros provenen dels fons estatals, en compliment del Conveni d'Habitatge 2018-2021 subscrit el dia 2 d'agost de 2018 entre el Ministre de Foment del Govern central, José Luis Ábalos i el conseller Marc Pons. D'altra banda, els 196.000 euros restants provenen dels fons propis de la Comunitat.

Així, Marc Pons ha volgut recordar que, l'any 2015 existien 785 beneficiaris d'aquestes ajudes al lloguer, mentre que en la convocatòria de l'any 2018 s'han registrat 2.553 usuaris que compleixen les condicions necessàries. En aquest sentit, el Govern té pendent l'execució de les ajudes corresponents a la convocatòria de l'any passat, i preveu que es pugui formalitzar el mes de novembre.

Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d'emancipació (RBE), que permet una deducció del lloguer, corresponent al programa de renda adaptada. Les ajudes es poden sol·licitar entre 4 de setembre i el 4 de novembre a les oficines de l'Ibavi.