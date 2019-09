10 de setembre de 2019

AMP.- El Govern defensa que la passada legislatura es va dur a terme un "reforç en matèria de salut"

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha expressat aquest dimarts, que la passada legislatura es va dur a terme "un reforç en matèria de salut", amb un augment de personal sanitari amb el qual es van atendre prop de 16.200 urgències pediàtriques en centres de salut, així com gairebé 300.000 urgències generals a hospitals públics.

Així s'ha expressat Gómez davant la pregunta del diputat del Grup Parlamentari Ciudadanos, Maxo Benalal, sobre la capacitat de l'IbSalut per "donar solucions a urgències d'atenció pediàtrica".

Benalal ha fet referència a un cas concret ocorregut el passat 13 d'agost a l'hospital de Can Misses quan una família "va esperar durant sis hores" per una urgència pediàtrica, i ha dit que aquest dia "no hi havia metges ni infermers". "No entenc com en temporada alta l'Ibsalut no pugui fer front" a les urgències mèdiques, ha expressat Benalal.

"No entenc el sentit de la seva pregunta. Gairebé un milió de persones han estat ateses entre hospitals i centres de salut. Ens preocupa molt la nostra atenció a les urgències i vostè ja ho anirà veient", ha defensat Gómez.

Respecte al cas concret de l'hospital de Can Misses, la responsable de Salut i Consum del Govern s'ha "ofert" a explicar a Benalal "com funcionen les urgències als hospitals públics", que compten, ha dit, "amb protocols d'actuació respecte a la classificació de la gravetat dels pacients".