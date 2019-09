27 de setembre de 2019

El judici per l'atropellament mortal de Paula Fornés se celebrarà a partir del 12 de novembre

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El judici a R.G., la dona acusada per l'homicidi de Paula Fornés, la jove de 15 anys que va morir després de ser atropellada a Sa Ràpita el juny de 2018 se celebrarà a partir del 12 de novembre.

Així ho ha dictaminat el jutjat penal 3 de Palma, que aquest divendres ha celebrat una vista en la qual cadascuna de les parts ha presentat les diferents qüestions prèvies que ha considerat.

Per la seva banda, la defensa de l'acusada ha posat en dubte que la prova d'alcoholèmia es fes amb totes les garanties doncs considera que no es va informar degudament a l'acusada, ja que es va fer en espanyol i ella és polonesa.

L'advocat defensor també ha informat de l'ingrés 20.000 euros, per si R.G. fos condemnada, encara que sosté que ha de ser absolta. D'altra banda, ha presentat un informe del tractament de desintoxicació del seu client.

Davant això, l'acusació particular, representada per Daniel Castro, ha explicat que el 2015 la dona va ser condemnada per conduir èbria i que en aquest moment va acceptar la pena sense necessitat d'intèrpret. Així, ha precisat que per a la seva condemna es va tenir en compte l'arrelament a Espanya, ja que porta "més de 10 anys vivint aquí i tota la seva família està aquí". "No pot ser que per posar-la en llibertat sigui més espanyola que un espanyol però que per a la validesa de la prova d'alcoholèmia sigui polonesa", ha dit.

A més, Castro ha demanat que s'inclogui dos testimonis nous, entre ells un policia local de Campos.

Cal recordar que la processada, presumptament, va fugir després del succés i va donar positiu en alcoholèmia en ser detinguda per la Policia Local de Campos. L'atropellament de Paula Fornés va tenir lloc al voltant de les 02.00 hores de la nit del dissabte al diumenge, el 24 de juny de 2018, la nit de Sant Joan. Va morir com a conseqüència d'un politraumatisme sever i una parada cardiorespiratòria.

Als jutjats han vingut diferents familiars de la víctima, entre ells, els seus pares i el seu oncle, José Fernández.