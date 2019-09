16 de setembre de 2019

AMP.- MÉS proposa explorar la via judicial a partir de novembre per exigir a l'Estat el finançament autonòmic

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha anunciat aquest dilluns que el seu grup proposarà explorar la via judicial, a partir del mes de novembre, per reclamar els 177 milions d'euros pendents del finançament autonòmic a l'Estat, mitjançant una esmena a la Proposició no de Llei (PNL) que defensaran les formacions de PSOE i Podem en el ple del Parlament balear que se celebrarà aquest dimarts.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns en el Parlament, la formació ha detallat que malgrat aquesta esmena, votaran a favor de la PNL que presentaran PSOE i Podem. A més, el grup de MÉS també defensarà una altra esmena a aquesta PNL en la qual sol·licitaran que el Parlament insti, de forma "més contundent", a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que compleixi el seu compromís adquirit en 2018, quan es va comprometre a fer efectiu el pagament dels 177 milions pendents, abans d'acabar l'any 2019.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha argumentat que és necessari revisar la relació entre la Comunitat de Balears i l'Estat, perquè aquest últim no vegi a les Illes, únicament, des d'una "perspectiva econòmica".

Així, ha indicat que mentre que des de Balears s'exploren les diferents vies per aconseguir un model turístic més sostenible, l'Estat "licita les obres" de millora del port i de l'aeroport de Palma.

D'altra banda, el grup parlamentari presentarà una Proposició No de Llei que es debatrà, també, en el ple d'aquest dimarts, i en la qual instarà la celebració d'un referèndum a Balears i a Espanya, per triar entre el sistema de monarquia parlamentària actual o una república.

En aquest sentit, els representants de MÉS demanaran, a més, que el CIS torni a preguntar en les seves enquestes sobre aquesta qüestió, ja que argumenten que, "des de fa dos anys", el CIS no ha consultat als espanyols la seva opinió sobre el model d'Estat a Espanya.