7 de octubre de 2019

AMP.- El PSIB defensa que les mesures per la fallida de Thomas Cook són "de justícia social" i que van ser consensuades

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha mantingut aquest dilluns que "totes les mesures" anunciades per l'Executiu autonòmic per la fallida de Thomas Cook, que ha qualificat com a mesures "de justícia social", "estaven pactades amb els agents socials i amb tots els membres del Govern".

Així s'ha expressat Cano durant una roda de premsa en el Parlament, en resposta a una pregunta dels mitjans sobre les crítiques de MÉS per Mallorca a la bonificació de l'impost turístic.

En concret, preguntada expressament per si els consellers de MÉS en el Govern, Fina Santiago (Assumptes Socials) i Miquel Mir (Medi ambient) van aprovar la mesura, Cano ha reiterat que "totes les mesures que s'han explicat i exposat estaven pactades amb els agents socials i amb tots els membres del Govern".

"Cada grup amb les seves estratègies internes farà el que hagi de fer", ha assenyalat a continuació.

Així, Cano ha insistit que "les postures estaven ben definides a través del que es va acordar en el Consell de Govern" i ha recordat que les mesures pretenen "evitar una cascada d'impagaments". També ha ressaltat que l'actuació fos consensuada amb organitzacions sindicals, hotelers i agents turístics.

EL PSIB NO ESTÀ PREOCUPAT PER L'ARRIBADA DE MÁS PAÍS

D'altra banda, també responent a preguntes dels periodistes, Cano ha manifestat que en el PSIB no estan "preocupats" per l'arribada del partit d'Íñigo Errejón, Más País, que vol presentar candidatura a Balears.

Cano ha declarat que "la pluralitat és positiva sempre" i ha dit respectar les "estratègies d'altres partits". A més, considera que "el treball fet aquests mesos" tant en el Govern balear com al Govern d'Espanya "serà valorat pels ciutadans".

Paral·lelament, respecte a l'aliança electoral entre Cs i UPyD, la portaveu socialista ha comentat que aquests dos partits "estan en una òrbita ideològica molt semblant".

PLE DEL PARLAMENT

Respecte al ple d'aquest dimarts, Cano ha destacat el punt relatiu al sostre de despesa autonòmica per 2020, pas previ a l'elaboració dels Pressupostos Generals de la Comunitat. La diputada ha qualificat de "prudent i responsable" el límit fixat, "tenint en compte les incerteses globals" a les quals s'enfronta Balears, entre les quals ha citat el 'Brexit'.

A més, ha apuntat que la proposta del Govern "el que fa és allunyar els fantasmes de les retallades que el PP vaticinava, que vol ressuscitar a Balears i que practica en les Comunitats en les quals governa".

D'altra banda, Cano ha ressaltat la proposició no de llei sobre conciliació familiar que aquest dimarts votarà el ple. Es tracta d'una proposta conjunta entre els partits de l'esquerra amb la qual demanen afavorir que les empreses implantin plans d'igualtat i campanyes de sensibilització, entre altres mesures. Entre altres dades, la diputada ha remarcat que nou de cada deu excedències per a cura de familiars corresponen a dones.