9 de agost de 2019

Animalista es concentren aquest divendres al Coliseu Balear per reclamar la "fi de la tauromàquia" a les Illes

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El col·lectiu animalista ha convocat per a aquest divendres a les 19.30 hores una concentració per reclamar la "fi de la tauromàquia" a les Illes enfront de la Plaça de toros de Palma on es va a celebrar una correguda de toros.

Segons ha informat a Europa Press el portaveu de l'Associació Animalista de Balears (Assaib), Luis Miguel Pérez, protestaran per la "derogació" que va fer el Tribunal Constitucional (TC) de la Llei de 'toros a la Balear' aprovada el Parlament de les Illes".

Cal recordar que el Parlament va aprovar el 2017 la Llei de regulació de les corregudes de toros i protecció dels animals de Balears --coneguda com la Llei de 'toros a la balear'--, que "prohibia la mort de l'animal durant l'espectacle taurí". Però el desembre passat, el TC va anul·lar els articles de la llei balear que prohibeixen "picar, banderillear i matar" a les corregudes que se celebrin a les Illes.

Pérez ha protestat per que les institucions insulars "no han cancel·lat la correguda d'aquest divendres, malgrat les deficiències de la plaça de toros". Segons ha indicat el portaveu, estan "defraudats" i suposa, segons ha indicat, "una mala notícia" ja que "envia un missatge molt trist a la ciutadania".