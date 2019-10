18 de octubre de 2019

ANPE condemna l'agressió soferta per una professora dimecres passat en un institut palmesà

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicat ANPE ha lamentat i condemnat l'agressió soferta per una docent en un institut de Palma dimecres passat, 16 d'octubre.

Mitjançant un comunicat enviat aquest divendres, el sindicat ha posat de manifest la necessitat de "millorar" la defensa dels seus docents, atès que, segons han explicat, "en l'exercici de les seves funcions, es troben davant situacions delicades".

En aquest sentit, han recordat que el sindicat disposa del servei del defensor del professor "per donar suport psicològic i jurídic davant situacions conflictives".

"LES AGRESSIONS A PROFESSORS REPRESENTEN EL 7%", SEGONS ANPE

Aquest servei presenta anualment un estudi sobre convivència escolar. En l'últim s'assenyala que "les agressions i amenaces d'alumnes cap als professors representen el 7% dels casos analitzats".

No obstant això, matisen des d'ANPE, "no es tracta solament d'agressions físiques amb resultat de lesions, sinó d'insults, coaccions i altres actuacions que atempten contra la convivència".

Per aquest motiu, el sindicat exigeix el compliment dels Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres; empara legal als professors des de l'administració educativa i desenvolupament d'una llei d'autoritat; assistència psicològica als professors que han sofert alguna situació que ha derivat en danys psicològics; preparació per a la resolució de conflictes, inclosa en la formació inicial i continua dels docents; i revisió de la Llei del Menor.