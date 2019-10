2 de octubre de 2019

Aprovació del sostre de despesa i una iniciativa sobre conciliació de la vida laboral, a debat en el proper ple

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portaveus ha fixat aquest dimecres l'ordre del dia del proper ple en el qual compareixerà la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, per presentar el límit de despesa no financera fixat per 2020 i, així mateix, el PSIB presentarà una Proposició No de Llei (PNL) sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, entre altres qüestions.

Sobre el sostre de despesa, aprovat a Consell de Govern per una quantia de 4.383.833 euros, la portaveu del PSIB, Silvia Cano, ha explicat que és un "pas important" perquè "marca l'inici de la tramitació dels pressupostos" de cara al proper exercici.

Així mateix, ha defensat que, encara que s'hagi reduït en 50 milions respecte a la xifra passada, l'import queda "gairebé congelat", ja que solament representar una disminució l'1,1 per cent. "Els fantasmes de les retallades ni estan ni s'esperen", ha avançat.

Cano ha considerat que el debat servirà per "confrontar" dos models, "el del PP de les retallades que serveix per carregar els efectes damunt de les esquenes dels més vulnerables i el del PSIB que això no ho comparteix", afegint que és "un moment d'incerteses econòmiques globals", per la qual cosa és necessari "actuar amb responsabilitat".

En aquesta mateixa línia portaveu del PI, Jaume Font, ha dit en declaracions als mitjans després de la Junta que el debat "haurà d'omplir-se de responsabilitat", ja que "és un any que torna a venir amb una situació complicada". "És de transcendència important el debat per aprovar un sostre que sigui real", ha considerat.

D'altra banda, segons ha explicat Font, s'ha eliminat de l'ordre del dia la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, per explicar la situació de la companyia Thomas Cook a causa d'una reunió amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.