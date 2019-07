22 de juliol de 2019

ARCA apunta "irregularitat" a les obres de la façana d'un edifici al barri de Santa Catalina

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha denunciat públicament aquest dilluns la "irregularitat" d'unes obres de canvi de façana que s'han dut a terme en un edifici situat al carrer Sant Magí del barri de Santa Catalina a Palma.

Segons ha informat ARCA en un comunicat, l'Ajuntament de Palma compta amb un informe tècnic del dia 28 de maig d'aquest any, on s'afirma que les actuacions realitzades en aquest immoble "són manifestament il·legals", per la qual cosa el Consistori ha iniciat un expedient de disciplina urbanística per "restablir la realitat física alterada".

En aquest sentit, l'associació ha explicat que en la part inferior esquerra de la façana, on estava situat un portal de fusta, s'ha realitzat una ampliació per construir un garatge que permet l'entrada de vehicles. El mateix ha ocorregut en el marge inferior dret de la façana on s'ha passat de dues entrades a una per habilitar, també, l'estacionament de vehicles.

Així mateix, han assegurat que també s'han produït modificacions en la part de l'edifici que dóna al carrer Bayarte i s'ha ampliat la terrassa, on s'ha construït un porxo de 4,5 metres quadrats (m2) amb un volum de 10 m2, tot això, "presumiblement sense permís".

ARCA ha confiat que Cort porti aquest expedient de disciplina urbanística "fins al final" i es puguin revertir aquelles alteracions que no s'ajustin a la legalitat.

Finalment, l'associació ha recordat que la part del traçat on es localitza aquesta obra forma part del 'Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina' que van impulsar des d'ARCA.