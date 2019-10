1 de octubre de 2019

Armengol assegura que "ningú deixa de ser atès" mentre es tramita l'Oficina de Drets Lingüístics

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat aquest dimarts que no hi ha "cap dubte" sobre la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics a Balears, i ha assegurat que el Govern segueix treballant i "ningú deixa de ser atès" mentre es tramita aquest nou organisme.

"Cada vegada que hi ha hagut una denúncia d'un ciutadà que s'ha sentit discriminat, el Govern ha respost encara que no estigui creada l'oficina", ha mantingut Armengol, en resposta a una pregunta del diputat de MÉS per Menorca Josep Castells, durant el ple del Parlament. El menorquí ha demanat al Govern "menys subterfugis i més decisió i voluntat política".

((Hi haurà ampliació))