17 de setembre de 2019

Armengol considera que la situació d'inestabilitat estatal "obliga a extremar la prudència"

Demana modificar la Llei de finançament perquè l'educació i la sanitat no depenguin de si hi ha o no Govern Assegura que la ministra d'Hisenda li ha garantit que pagarà aquest any les bestretes pendents de finançament autonòmic

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha manifestat aquest dimarts al ple del Parlament que la situació d'inestabilitat estatal "obliga a extremar la prudència" i, per exemple, ha dit que ja estan "controlant la despesa de 2019".

En la seva compareixença per informar sobre la necessitat de finançament en la Comunitat, Armengol ha manifestat també que es necessita modificar la Llei de finançament perquè l'educació o la sanitat no depenguin de si hi ha "Govern en l'Estat o de si està en funcions".

Així, ha expressat que s'ha de "canviar el marc per assegurar els ingressos però també les despeses". "El nostre Estatut i la nostra Constitució han de blindar els drets socials que tant ens ha costat aconseguir", ha asseverat.

La líder de l'Executiu autonòmic també ha assenyalat que el compromís amb el REB està "supeditat" al fet que hi hagi "un Govern estable" a Madrid i es puguin "elaborar uns comptes" a l'Estat.

Segons ha dit, "aquesta situació d'inestabilitat estatal, que dura ja cinc anys", els obliga, com a govern autonòmic, "a extremar la prudència", tant a l'hora "d'executar el pressupost d'aquest any com a l'hora de plantejar els comptes de 2020".

Davant això, ha dit, que si ningú discuteix l'infrafinançament, es necessita "responsabilitat, rigor i treball" per poder treballar "junts" i "aconseguir les demandes" de Balears.

D'altra banda, davant les crítiques sobre si la seva compareixença era voluntària o no, Armengol ha assegurat que comparèixer solament pels "177 milions", com demanava el PP, "no té sentit" i per això va demanar ampliar el sentit de la seva compareixença per poder parlar de les necessitats del finançament de les Illes.

Sobre aquest assumpte, ha assegurat que el Ministeri d'Hisenda pagarà aquest any les bestretes a compte compromesos a les comunitats. Així, ha explicat que la setmana passada la ministra de l'àrea en funcions, María Jesús Montero, li va garantir aquests pagaments en una conversa i que la seva intenció "és començar a treballar per incorporar als propers pressupostos el factor d'insularitat inclòs en el nou REB per situar a Balears en la mitjana d'inversió".

A més, ha dit que Balears, "per ser petita i estar malentesa sempre ha de lluitar més a Madrid i que, per això, la "recentralització és un error" perquè es té "una percepció desdibuixada" de la realitat illenca.

"MARC INNECESSÀRIAMENT RESTRICTIU"

En aquest sentit, ha dit que l'actual és "un marc innecessàriament restrictiu" que "força" a les comunitats al fet que redueixin el seu dèficit, "a assumir ajustos extraordinaris" i que "fa que els ajuntaments d'aquestes illes tinguin centenars de milions d'euros paralitzats en dipòsits bancaris".

D'altra banda, ha recordat que Balears és "la segona comunitat que més aporta, però la novena a l'hora de rebre". En l'últim exercici liquidat, el 2017, les Illes van rebre "479,8 milions d'euros menys els quals es van enviar al sistema autonòmic".

Per això, ha recalcat la necessitat de "reivindicar conjuntament un model de finançament que acabi alhora amb el dèficit fiscal de Balears i el seu conseqüent dèficit social".

BALEARS DEDICA EL 85 PER CENT DELS SEUS RECURSOS A SERVEIS BÀSICS

Segons ha dit la presidenta, aquest fet obliga que Balears dediqui el 85 per cent dels seus recursos a mantenir els serveis bàsics d'educació, sanitat i serveis socials, "un esforç que cap altra comunitat fa perquè tenen més recursos".

"En concret, la mitjana en el conjunt estatal és del 81,1 per cent i, en algunes comunitats, la xifra és del 76 per cent", ha asseverat.