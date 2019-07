18 de juliol de 2019

Armengol creu que "també és una bona notícia" que Son Busquets pugui albergar VPO de compravenda a preu taxat

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha manifestat aquest dijous que "també és una bona notícia" que els terrenys de l'antiga caserna d'artilleria de Son Busquets puguin albergar habitatges protegits (VPO) en règim de compravenda i a preu taxat, si bé ha reconegut que el Govern i l'Ajuntament de Palma prefereixen que siguin habitatges de titularitat pública en règim de lloguer social.

Així s'ha expressat Armengol preguntada per aquest assumpte durant un acte públic a Sóller, on ha recordat les explicacions que va oferir aquest dimecres l'alcalde de Palma, José Hila, després d'una audiència en el Consolat de Mar.

Segons ha apuntat Armengol, si finalment Son Busquets és subhastat s'hauran de fer unes 800 VPO en règim de compravenda i a preu taxat, la qual cosa marca el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Palma.

Això "també donarà sortida a molts ciutadans que necessiten comprar un habitatge" a preus inferiors als del mercat actual, ha argumentat. En aquest sentit, la presidenta ha subratllat que, gràcies a la Llei d'Habitatge, aquestes VPO "ja no només duraran 30 anys" sinó que ho seran "per a tota la vida".

Si finalment així succeeix, hi haurà "més VPO a Palma, que és absolutament necessari", encara que el Govern no renuncia "a seguir negociant que puguin ser públiques i de lloguer social", ja que és "una necessitat encara major" que la d'habitatge privat.

"DEPÈN DE DEFENSA, NO DE LES NOSTRES PRÒPIES VOLUNTATS"

Armengol ha indicat que el Govern i l'Ajuntament havien demanat al Ministeri de Foment que comprés Son Busquets al departament de Defensa, perquè les administracions de Balears poguessin desenvolupar VPO pública, que se cedirien a l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), que al seu torn les donaria en lloguer social.

"Això depèn del Ministeri de Defensa, no de les nostres pròpies voluntats, i també depèn dels preus finals als quals es faci la subhasta", ha lamentat Armengol, que ha explicat que el Govern estava disposat a pagar la construcció dels habitatges, però no pot assumir a més la compra del terreny.

La presidenta ha recordat que el Govern no té "cap competència" en aquest assumpte, i ha insistit que volen cercar solucions perquè saben que "a Palma es necessita habitatge". "No ens desentenem dels problemes de la gent", ha dit.

Igualment, la líder socialista ha remarcat que aquests habitatges no estaven contemplades en el Pla d'Habitatge, per la qual cosa el Govern segueix són el "ritme" que portava en aquest pla, sense renunciar, no obstant això, a la possibilitat d'"un desenvolupament acordat entre els dos Ministeris", la qual cosa "seria una bona notícia".

SUBHASTA PER 45,8 MILIONS

El Consell de Ministres va autoritzar divendres passat a l'organisme autònom Institut de l'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa treure a subhasta la caserna d'artilleria de Son Busquets, a Cas Capiscol, per 45,84 milions d'euros.

La superfície registral de l'immoble és de 110.858 metres quadrats, segons el Cadastre.