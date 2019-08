31 de juliol de 2019

Armengol demana als ajuntaments de Menorca la cessió de sòl per construir habitatge públic

MENORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest dimecres als ajuntaments de Menorca la cessió de sòl per a la construcció de promocions pública amb la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge.

"Col·laborarem amb més èmfasi amb el Consell Insular de Menorca per realitzar una millor gestió del parc públic d'habitatge de l'Illa", ha manifestat la líder de l'Executiu balear després de reunir-se aquest matí amb la presidenta de l'administració insular, Susana Mora, i els consellers de nou equip de govern.

Respecte al possible trasllat de competències concretes en matèria d'habitatge al Consell de Menorca, Armengol ha assenyalat que estan "disposats a estudiar qualsevol mecanisme de col·laboració per fer possible que es gestioni el parc d'habitatge públic de forma més adequada de cara als ciutadans".

"La política d'habitatge serà prioritària en aquesta legislatura com ja ho ha estat durant els últims quatre anys", ha indicat la presidenta del Govern. "Desplegarem el Pla d'Habitatge, les noves promocions d'habitatge públic, així com altres fórmules per tenir habitatges a preu taxat per garantir el dret que tenen els ciutadans", ha afegit.

En aquesta línia, ha destacat que les polítiques d'habitatge han de ser "polítiques d'estat". "No han de durar només una legislatura perquè després passa el que va succeir en el temps en què va governar la dreta a Balears, que no es va treballar en matèria d'habitatge públic", ha conclòs.