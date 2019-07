22 de juliol de 2019

Armengol diu a Madrid que Sánchez ha pronunciat un discurs dirigit "a l'ànima i al cor de les persones"

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat aquest dilluns després de participar al debat d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés que el secretari general dels socialistes ha pronunciat un discurs "molt sòlid" i dirigit l'ànima i al cor de les persones" amb la recuperació i la consolidació dels drets al centre del seu al·legat.

Armengol ha afegit a més que ha sortit del Congrés "molt contenta" amb el discurs de Pedro Sánchez en estar aquest "molt en línia" amb el que s'ha fet des del Govern de Balears en la passada legislatura i amb els 'Acords de Bellver', signats entre MÉS per Mallorca, PSIB i Unides Podem a Balears.

En concret, Armengol ha assenyalat que existeix una sintonia en àmbits com la universalització de l'educació durant tota la vida de les persones, la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta per la mobilitat sostenible. Ha recordat, en aquest sentit, que a Balears es necessiten les inversions de l'estat per garantir la xarxa ferroviària de les illes.

La presidenta ha considerat, també, que el discurs ha estat "molt potent" pel que fa a la proposta per una diversificació econòmica i una economia "que pugui redistribuir molt més la riquesa", així com amb una aposta sistemàticament de finançament autonòmic, necessari "de manera molt especial per les Balears".

Finalment, Armengol ha recordat que és "molt necessari" que es conformi un govern "sòlid presidit per Pedro Sánchez", i ha considerat que el projecte polític que proposa el líder socialista és "molt compartit pel progressisme i per l'esquerra i, segurament, també molt compartit per Unides Podem".