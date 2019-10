1 de octubre de 2019

Armengol diu que "no hi ha cap percepció d'inseguretat" a Balears i demana a Guasp que aturi "el sensacionalisme"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, preparant-se per al ple minuts abans de donar començament la sessió.

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dit que a Balears "no existeix cap percepció d'inseguretat", i ha demanat a la diputada de Ciudadanos Patricia Guasp, en el ple del Parlament balear, que aturi "el sensacionalisme" respecte a les valoracions sobre la taxa de criminalitat registrada a l'arxipèlag balear en els últims dotze mesos.

Armengol ha atribuït les dades --que es xifren en 68,4 infraccions per cada 1.000 habitants, enfront de les 46,6 de la mitjana espanyola-- a la metodologia que s'utilitza en aquesta estadística, que no té en compte a la població flotant, sent aquesta a Balears "una de les majors de tot el conjunt espanyol", segons la presidenta.

