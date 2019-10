22 de octubre de 2019

Armengol insisteix que tenen el "compromís" del Govern de pagar 101,6 milions del finançament dins de 2019

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistit aquest dimarts en què compta amb el "compromís" del Govern d'Espanya perquè es paguin 101,6 milions de les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic dins de 2019, i que queda per cobrar una mensualitat pel canvi en el sistema d'informació de l'IVA, que "no es pot pagar de moment" per la situació d'interinitat del Govern.

Així ho ha indicat la presidenta durant el ple del Parlament, en resposta a una pregunta del portaveu del PP, Biel Company, a qui Armengol li ha retret que si el PP hagués recolzat els pressupostos del Govern de Pedro Sánchez, Balears tindria ja totes les quantitats.

Per la seva banda, Company ha criticat que Armengol estigui "callada" i "desapareguda" i que no sigui "igual de reivindicativa" amb Sánchez com amb Mariano Rajoy.