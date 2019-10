Armengol reitera que està "al costat de la llei i mai de la violència" davant la situació de "complexitat" a Catalunya

Ha apel·lat a "la responsabilitat, el 'seny', la tranquil·litat i la capacitat d'enteniment"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha apel·lat aquest dimarts en el Parlament a "la responsabilitat, el 'seny', la tranquil·litat i la capacitat d'enteniment" davant la situació "de complexitat enorme" a Catalunya i ha reiterat que, "com a persona demòcrata", està "al costat de la llei i mai a favor de cap tipus la violència". "Les crisis polítiques se solucionen des de la política", ha postil·lat.

Així ha respost la presidenta a una pregunta del portaveu en la Càmera balear de Vox, Jorge Campos, sobre si la presidenta "està amb la legalitat o amb qui volen trencar amb ella, els separatistes de MÉS (governen a Balears amb el PSOE i Podem), que consideren que existeix repressió d'Estat i brutalitat policial". "Una vegada més ens il·lustra amb preguntes que aporten molt poc, el seu partit i ideologia estan molt lluny de la meva", ha afegit Armengol.

"Hi ha molts ciutadans d'Espanya que van lluitar per tenir democràcia després de 40 anys de dictadura per estar ara en un Estat democràtic que respecti la pluralitat d'idees i les manifestacions pacífiques. Ara poso molt en valor la capacitat de diàleg i els consensos, i viure en un país on tothom es pugui expressar amb llibertat, igual que no comparteixo idees com les seves d'exaltació d'un dictador o la instigació", ha considerat la presidenta.

"EN POC TEMPS, A BALEARS ESTAREM COM A CATALUNYA"

En declaracions als mitjans en el Parlament, Campos ha criticat que els preocupa que Armengol atribueixi una solució a una "via política", ja que "la solució política és el discurs del separatisme, dels quals creuen que la sentència del 'procés' és injusta i que no ha de passar pel compliment de la sentència".

"Tot això demostra que Armengol s'alinea amb l'extrema esquerra de Podem que també estava en les manifestacions on es va insultar a la Policia Nacional i no en el compliment de la legalitat. Ens preocupa perquè aquells que volen traslladar el discurs i el referèndum a Balears pretenen crear dificultats amb la convivència", ha expressat.

En aquest sentit, ha considerat que "això ho han de saber" els ciutadans de Balears, ja que, al seu judici, "en poc temps, a Balears passarà el mateix que a Catalunya". "Armengol es desmarca dels membres de PSOE a nivell nacional que diuen que cal posar i recuperar el control", ha dit Campos, afegint que és "preocupant" la "deriva extremista i radical" de la presidenta.