27 de setembre de 2019

Armengol reivindica la cooperació entre territoris per construir "una Europa més unida i forta"

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat aquest divendres la cooperació entre territoris per construir "una Europa més unida, més forta i més solidària".

Així s'ha pronunciat durant la inauguració de la IX Trobada Anual de la Plataforma de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT), reunió que ha tingut lloc a Palma i, per tant, per primera vegada s'ha celebrat fora de Brussel·les.

En la seva intervenció, la presidenta balear ha advocat per la cooperació dels territoris per millorar el futur d'Europa en els àmbits local i internacional. Segons ha dit, "treballar de manera conjunta permet caminar cap a una Europa més unida, més forta, més solidària i, per tant, molt més desenvolupada".

En aquest sentit, ha reiterat la importància de fer fort la veu de les regions davant la Unió Europea i ha defensat que el desenvolupament social, el creixement econòmic i la sostenibilitat dels territoris "passen necessàriament per trobar mecanismes de cohesió que ens permetin fer més forta la nostra veu".

La intervenció també s'ha centrat en la necessitat de donar solucions als nous debats que s'obren entorn els territoris europeus. Així, ha indicat que, si bé fa una dècada el repte marcat era el final de les fronteres interiors al territori comunitari, Armengol ha destacat que ara les metes van més enllà.

DEMANA PROGRAMES PER SUPERAR LES BARRERES QUE ENCARA EXISTEIXEN

"Avui parlem de com aconseguir que les institucions comunitàries impulsin més les regions transfrontereres, de com fer que aquesta cohesió i aquest esperit de col·laboració que ha esborrat les fronteres a la nostra manera d'actuar es tradueixi també en nous programes i línies d'acció, imprescindibles per superar les barreres econòmiques, socials i, fins i tot, físiques que encara persisteixen", ha declarat.

En el cas de Balears, s'ha referit al fet insular, que "condiciona de forma decisiva el desenvolupament econòmic i social de les illes del Mediterrani europeu". A més, ha recordat que es pateixen problemes de pressió demogràfica, fragilitat ambiental i desavantatges logístics, de manera que la UE les hauria d'abordar de manera específica.

D'altra banda, la presidenta del Govern ha reclamat un canvi en la proposta de la Comissió Europea pel que fa a la desaparició dels programes transfronterers marítims del reglament de cooperació territorial. Segons la seva opinió, aquesta mesura "perjudicaria molts territoris marítims del Mediterrani", i ha reiterat que "el procés d'integració europea i el mercat interior només es poden construir implicant geogràficament i econòmicament als territoris perifèrics".

També ha reclamat la necessitat de fer front a l'emergència climàtica i a les desigualtats que hi ha després de la crisi migratòria en el Mediterrani. "Hem de ser capaços d'oferir solucions a dues emergències que cada vegada es fan més grans. Solucions que trobarem en la cooperació per convertir-se en un pol de desenvolupament cohesionat", ha subratllat.

L'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRANI

Des de fa 15 anys, Occitània, Catalunya i Balears formen l'Euroregió Pirineus Mediterrani, una de les 69 agrupacions que formen la plataforma de les AECT. Des de febrer de 2019 i fins a juliol de 2020, la presidència rotatòria de l'Euroregió correspon a Balears. Els tres territoris sumen 15 milions d'habitants i un PIB similar al d'Àustria o Bèlgica.

El pròxim 8 d'octubre la presidenta intervindrà a Brussel·les en el seminari sobre 'El futur de l'Euroregió Pirineus Mediterrani i la Med-Alliance: integrant estratègies per al desenvolupament sostenible i la cohesió després de 2020'.