5 de agost de 2019

Armengol trasllada al Rei que és necessari que hi hagi "estabilitat" al Govern central per seguir avançant

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha traslladat al Rei Felipe VI, durant una audiència al Palau de l'Almudaina que és necessari que hi hagi un Govern central "estable" per seguir avançant en la mateixa línia dels últims quatre anys, especialment en el finançament de Balears.

Armengol ha destacat que el seu equip ha dut a terme polítiques "pioneres" i que per això és necessari que hi hagi estabilitat perquè es puguin seguir treballant en la mateixa línia dels últims quatre anys. Segons ha dit, "vivim en un moment de creixement econòmic però és necessari que hi hagi reformes per aprofitar millor" aquesta bonança.

((Hi haurà ampliació))