18 de setembre de 2019

Armengol trasllada la seva "decepció" davant la convocatòria de noves eleccions i diu que "és un fracàs de la política"

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha traslladat aquest dimecres la seva "decepció" davant la convocatòria de noves eleccions generals i ha considerat que això significa "un fracàs de la política per no poder resoldre el que van dir els ciutadans a l'abril, que va ser, clarament, un govern progressista liderat pel president de l'Executiu central en funcions, Pedro Sánchez".

En declaracions als mitjans, Armengol ha reiterat que "l'important no és la investidura, sinó la legislatura, tenir clares quines polítiques es faran i arreglar els problemes de la gent". Sobre això, la presidenta ha sostingut que "no assenyalarà cap culpable dins de les negociacions", ja que "és un fracàs de la política en general i tots tenen la seva quota de responsabilitat".

"Sempre he defensat la necessitat de la conformació ràpida d'un Govern que fos progressista i amb un full de ruta clar després de les eleccions d'abril, en la línia del que va votar la ciutadania. Desgraciadament no ha estat possible i és una decepció que comparteixo amb els ciutadans, les negociacions no han arribat a bon port", ha explicat.

A més, Armengol ha reconegut que "li preocupa" que, amb aquesta situació, "la gent pugui sentir desafecció per la política i que pensin que no serveix per solucionar els problemes i els reptes comuns", una situació que, al seu judici, pot comportar "discursos perillosos".

D'altra banda, ha mostrat la seva preocupació pel fet que "s'allargui la inestabilitat del Govern davant els reptes de futur evidents de l'Estat i també dels territoris". "Ja fa cinc anys que Espanya pateix molta inestabilitat, poca solidesa i poca capacitat de decisió", ha argumentat.

Finalment, Armengol ha instat els ciutadans a "fer un pas clar cap a la participació democràtica" i votar "de forma massiva" als nous comicis. "Espero que pugui sortir un Govern progressista amb qui compartir el full de ruta i tirar cap endavant polítiques beneficioses per les Illes", ha afegit.

Preguntat pels resultats que obtindrà Sánchez en les pròximes eleccions, Armengol ha dit que "és el menys interessat a repetir", si bé ha considerat que "té unes grans possibilitats de cara al 10 de novembre", data en la qual seran les noves.

D'altra banda, en referència als 177 milions d'euros pendents que el Govern deu a Balears per la liquidació pendent del sistema de finançament autonòmic, ha considerat que "la ministra ja contemplava aquest escenari i no creu que es mogui el compromís de finals d'any".