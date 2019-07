4 de juliol de 2019

Armengol: "Governam en benefici de la ciutadania de Balears i no a les ordres d'un partit polític"

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La recentment investida presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, que encadena dos mandats seguits, ha assenyalat aquest dijous que han demostrat que governen "en benefici de la ciutadania de Balears i no a les ordres d'un partit polític".

En una entrevista concedida a 'IB3 Notícies' i recollida per Europa Press, Armengol ha assenyalat també que "l'entrada de Podem dóna estabilitat al Govern". "Que Podem entri dóna estabilitat, ens dóna una majoria ferma", ha remarcat en referència a la reedició del nou pacte d'esquerres, que, també al costat de MÉS per Mallorca, els permet governar a les Illes.

Armengol ha donat les gràcies també a MÉS per Menorca i Gent per Formentera (GxF), que la van recolzar en la investidura, la qual va tenir lloc la setmana passada i ha esmentat l'abstenció d'El PI, que obre, segons ha dit, "la possibilitat d'arribar a acords".

Preguntada per la diferència entre tenir Juan Pedro Yllanes (Podem) com a vicepresident a Balears i a Pablo Iglesias com a possible vicepresident al Govern de Pedro Sánchez, Armengol ha dit que "cadascun sap com gestionar els pactes". "És evident que el Congrés és un arc més complex i aquí, Podem i PSOE no garanteixen la majoria absoluta", ha matisat la també líder dels socialistes balears.

Armengol també ha ressaltat que aquesta és la "primera vegada" en democràcia que repeteix de manera consecutiva "un govern d'esquerres", alguna cosa que segons ha considerat donarà "solidesa, cohesió" i "seguretat a la ciutadania de les Illes".

Així, ha dit que en aquesta legislatura "toca impulsar" els projectes que es van plantejar en l'anterior. "Tenim un impuls fortíssim", ha remarcat en relació a la legislatura 2015-2019 i ha dit que es desenvoluparan tant el Pla d'Infraestructures educatives, diferents centres de salut o, entre altres iniciatives, el tren a l'Hospital Universitari de Son Espases o al Parc Bit.

D'altra banda, ha recordat que en el seu discurs amb motiu de la presa de possessió dels càrrecs dels nous consellers, va dir que mostraria "lleialtat infinita a les Illes Balears". Sobre això, ha assegurat que han demostrat que governen "en benefici de la ciutadania de Balears i no a les ordres d'un partit polític".

Respecte a quan es podrà aconseguir el règim fiscal o altres reivindicacions davant Madrid, Armengol ha dit que fins que no es formi el nou Govern seria "irresponsable" fer calendaris.