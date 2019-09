Armengol veu "absolutament preocupant" la fallida de Thomas Cook i anuncia que demà es reuniran amb Reyes Maroto

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha titllat aquest dilluns "d'absolutament preocupant" la fallida de Thomas Cook i ha anunciat que les Comunitats Autònomes afectades, com Balears, es reuniran aquest dimarts amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, "per analitzar la situació".

Així ho ha indicat la líder de l'Executiu balear durant una entrevista al programa 'Els Dematins' d'IB3 Televisió, recollida per Europa Press, on també ha assenyalat que el Govern ha estat treballant durant el cap de setmana passat amb els empresaris hotelers afectats per la fallida per intentar que aquesta "no es portés a terme i trobar recursos per frenar-la".

No obstant això, "no ha estat possible" evitar la fallida de la companyia, per la qual cosa ha indicat que el Govern central està treballant amb els Executius autonòmics afectats i amb els hotelers per abordar "com es duu a terme la repatriació de tots els turistes i analitzar la situació amb més profunditat".

Armengol, qui ha indicat que és massa aviat per determinar una xifra concreta de persones afectades per aquesta situació, ha reconegut que tindrà un "impacte global molt important en la comunitat".