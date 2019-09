17 de setembre de 2019

Arrenca el procés participatiu previ a la redacció del Pla de Gestió de set LIC de la costa del Llevant

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha iniciat aquest dimarts la consulta pública prèvia a la redacció del Pla de Gestió Xarxa Natura 2000 Costa del Llevant de Mallorca.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient i Territori a una nota de premsa, es tracta d'un procés participatiu a través del qual el Govern vol conèixer l'opinió de la ciutadania abans de la redacció del text dels set Llocs d'Interès Comunitari (LIC) i la posterior exposició pública.

El Pla s'aprovarà per Decret i serà l'instrument de gestió per als espais protegits de la Xarxa Natura 2000 de Cap Vermell (LIC i ZEPA), Costa de Llevant (LIC), Punta de n'Amer (LIC), Cales de Manacor (LIC) Àrea Marina Costa de Llevant (LIC), Portocolom (LIC) i Punta d'en Ras (LIC).

L'aprovació d'aquest Pla de Gestió comú permetrà la declaració d'aquests espais com a zones d'especial conservació (ZEC), tal com exigeix la Directiva europea d'hàbitats. L'objectiu, per tant, és definir els objectius i mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable.

A fi d'aconseguir-ho, s'analitzaran els principals usos que es donen al territori i l'estat de conservació dels elements pels quals es van declarar aquests espais com a Xarxa Natura 2000.

D'aquesta manera, es determinaran les mesures de gestió necessàries per garantir la conservació dels hàbitats i espècies que estan presents.

El Pla inclou espais marins, maritimoterrestres i terrestres i, en aquest sentit, cal destacar que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha reconegut la continuïtat ecològica dels futurs ZEC Àrea Marina Costa de Llevant i Costa del Llevant.

Els set LIC es troben, segons han concretat des de la Conselleria, en una zona "de gran valor ambiental amb una gran diversitat d'hàbitats d'interès comunitari", com per exemple, praderies de fanerògames marines (praderías de posidònia i Cymodocea), hàbitats dunars, coves i diferents tipus de formacions forestals.

A més, destaca la presència de diferentes espècies protegides, com per exemple el falcó marí, el corb marí, el virot petit, el virot gros, el dofí mular o la tortuga marina.

El Pla haurà de resoldre, entre altres qüestions, la problemàtica dels fondeigs recreatius en Portocolom o la regulació d'accessos en la Punta de n'Amer. També promourà la regeneració natural dels hàbitats dunars en zones com Cala Varques.