3 de juliol de 2019

Arrenca la quarta edició del Festival Insòlit, amb l'exposició de sis obres itinerants a sis patis de Palma

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sis patis del centre històric de Palma acolliran les sis obres arquitectòniques itinerants seleccionades per a la quarta edició del Festival d'Intervencions Efímeres, Insòlit 2019.

Un jurat d'experts internacionals ha seleccionat les cinc millors obres entre els 76 projectes presentats des de diferents països europeus. No obstant això, s'exposarà també una sisena obra, l'autor de la qual és un alumne de l'Easdib, segons han explicat els organitzadors de l'esdeveniment en roda de premsa durant la presentació del festival.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, ha assegurat que Insòlit s'ha convertit en un acte emblemàtic per a la cultura de Palma. De la mateixa manera, ha remarcat que l'objectiu del Consistori és aconseguir durant tot l'any l'excel·lència cultural amb projectes com aquest.

L'acte ha comptat també amb la intervenció del vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en funcions, Francesc Miralles, qui ha assegurat que no se li ocorria un acte millor per realitzar en la seva última intervenció pública com a conseller insular.