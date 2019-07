10 de juliol de 2019

Arrenquen les obres de l'eix Velázquez-Tous i Ferrer, amb un pressupost d'uns 305.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma ja ha iniciat les obres del projecte de peatonalització del carrer de Velázquez i de reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer, amb un import de 305.162 euros.

L'alcalde de Palma, José Hila, i el regidor de Mobilitat, Francesc Dalmau, han visitat aquest matí les obres, segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa. Està previst que les obres durin uns quatre mesos.

El projecte conté treballs de pavimentació, drenatge, enllumenat, mobiliari, jardineria, reg, seguretat i control, a més de la gestió dels residus. L'actuació consisteix a augmentar l'amplària de la vorera dels nombres parells del carrer Tous i Ferrer, que a més incorpora arbrat.

El carrer Velázquez, per la seva banda, es reconvertirà de forma definitiva en zona per als vianants, si bé es compatibilitzarà amb la circulació de bicicletes. Es plantaran arbres i el carrer s'aixecarà per conformar una plataforma única.

El projecte abasta uns 1.500 metres lineals, 650 metres del carrer Tous i Ferrer i 850 metres de Velázquez, i suposarà actuar sobre un àmbit de 2.395 metres quadrats.

En ambdós carrers s'inclourà un nou projecte de 'junta verda' que permetrà generar un paviment amb elements herbacis d'aproximadament d'uns 350 metres quadrats.

PÈRDUA DE PLACES D'APARCAMENT

Al carrer Velázquez es perdran 22 places d'aparcament, i a Tous i Ferrer, 18 places. A Velázquez, fins ara, només es podia aparcar de les 20.00 a les 9.00 hores de dilluns a divendres i els dissabtes a partir de les 14.00 hores. A Tous i Ferrer es mantindran els càrregues i descàrregues i l'aparcament per a motocicletes.

A més, la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) va oferir als residents 50 abonaments especials de l'estacionament de Comptat del Roselló a preus reduïts, deu més que els estacionaments que es perdien. Tots els abonaments s'han contractat.

CIRCUIT COMERCIAL

L'alcalde de Palma, José Hila, ha recalcat que l'actuació vol "donar un impuls al carrer Velázquez, que s'havia quedat fora del circuit comercial", i que permet connectar Via Sindicat, a través de Velázquez, amb Sant Miquel.

Hila ha destacat que "l'espai per a vianants amplia i permet que la ciutadania es passegi i pugui accedir a tots els serveis que hi ha a la zona". A més, ha remarcat que el projecte de Velázquez anticipa línies d'actuació futures, que "passen per pacificar el trànsit i ampliar els espais per a la ciutadania".