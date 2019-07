9 de juliol de 2019

Arriben els dos hidroavions del Ministeri per treballar en els incendis de Cala Tuent i Formentor

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els dos hidroavions que la Conselleria de Medi ambient havia sol·licitat al Ministeri del ram perquè s'afegissin a les tasques d'extinció dels dos incendis forestals que estan actius actualment a Mallorca --Comellar de s'Ermita, prop de Cala Tuent, i Formentor-- han arribat a l'Illa.

Segons han informat fonts de la Conselleria a Europa Press, aquestes incorporacions han permès que, en aquests moments, estiguin actuant "de forma organitzada" un total de vuit mitjans aeris a Cala Tuent i altres 2 a Formentor.

Els tècnics al terreny de l'incendi de Comellar de s'Ermita, prop de Cala Tuent, han apuntat que "el foc no avança ni s'expandeix de forma descontrolada" a la zona i han afegit que hi ha "poques flames" però amb "molts punts calents", suportant uns vents d'uns 15 quilòmetres per hora de mitjana.

Així mateix, han matisat que, malgrat els avanços, encara no pot de donar-se per controlat aquest incendi i han reiterat que podrien haver-se cremat entre 30 i 40 hectàrees a Cala Tuent, si bé la xifra afectada no es podrà determinar de manera oficial fins que les tasques d'extinció es donin per finalitzades.

Cal recordar que el director gerent de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat), Joan Ramon Vilallonga, ha explicat a Europa Press que els dos incendis estan classificats com a nivell zero, segons el pla especial d'emergències --no afecten a la seguretat de les persones i poden ser controlats amb els mitjans previstos pel pla--, però han sol·licitat els reforços a Madrid a causa de la "simultaneïtat" dels successos.

Així mateix, Vilallonga ha sostingut que el que "més preocupava" és que el foc de Cala Tuent no avancés cap a Sa Calobra ja que la zona compta amb una forta pendent i s'estan donant episodis de vent pel que el foc es pot reavivar a qualsevol moment.

Els dos incendis han estat provocats, tal com s'ha confirmat, per diferents rajos. A Formentor, de fet, hi ha tres punts de foc originats per diferents rajos.

PLA ESPECIAL D'EMERGÈNCIES

Segons el pla especial d'emergències enfront del risc d'incendis forestals, els incendis forestals de nivell 0 poden ser controlats amb els mitjans previstos en aquest pla.

Tal com estableix, encara en la seva evolució més desfavorable, "no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal".