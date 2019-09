2 de setembre de 2019

Arriben al Port d'Alcúdia 18 migrants rescatats en aigües espanyoles

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 migrants han desembarcat aquest dilluns de matinada en el Port d'Alcúdia (Mallorca), després de ser rescatats en aigües espanyoles pel creuer Mediterraneé.

Segons han informat des de la Delegació del Govern a Balears, les 18 persones han estat transbordades, en coordinació amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, a l'embarcació de Salvament Marítim Salvamar Saiph que ha procedit al seu trasllat al port d'Alcúdia. L'operació ha estat dirigida per la Guàrdia Civil.

Una vegada en el port, els migrants han estat transportats per la Policia Nacional a la Prefectura Provincial on s'engegaran els tràmits per retornar-los al seu país. També rebran assistència mèdica si es considera necessari.

En concret, 13 dels migrants han dit procedir d'Algèria, quatre del Marroc i un de Tunísia. Vuit d'ells diuen ser menors d'edat.

EL RESCAT

Tal com han explicat, a les 04.00 hores el buc mercant Clyde Fisher ha reportat a Salvament Marítim que havia vist una bengala vermella a 63 milles al sud-est de Cap Salines i que li va semblar veure una petita embarcació. Després d'això, Salvament Marítim li va demanar que es dirigís a la zona. Així, el Clyde Fisher es va posar en contacte amb el buc de passatge Mediteraneé que estava en les proximitats i feia la ruta Alger-Marsella. Es va decidir que aquest últim fos el que realitzés el rescat en disposar de mitjans més idonis.

Damunt les 5.30 hores el creuer Mediterraneé va aconseguir rescatar els ocupants d'aquesta embarcació, d'uns sis metres d'eslora. Són en total 18 homes, que, segons han explicat, van sortir des d'Algèria amb destinació a Balears.

Segons han declarat, quatre dies enrere van tenir un tall de combustible i han estat a la deriva des de llavors. El metge de bord del Mediteraneé els va fer una primera exploració mèdica, segons la qual no s'han detectat problemes de salut.

El buc de passatge anava rumb a Marsella, però com el rescat s'ha efectuat en aigües SAR espanyoles, el buc ha modificat el seu rumb dirigint-se al port segur més proper per desembarcar als migrants, el Port d'Alcúdia.

Sobre aquest rescat, el ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacat que com aquest rescat s'ha fet en aigües espanyoles, l'embarcació va "a un port espanyol". "Tot el contrari del que va ocórrer amb l'Open Arms a Itàlia", ha assenyalat el dirigent socialista després de la reunió de la Comissió Executiva Federal dels socialistes celebrada aquest dilluns 2 de setembre.

Ábalos ha destacat aquesta "operació de salvament" de les 18 persones localitzades a la deriva en el mar, retraient al Govern italià la gestió que va fer amb el buc Open Arms --de bandera espanyola-- quan portava a bord a més d'un centenar de migrants rescatades en el mar Mediterrani.