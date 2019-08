30 de agost de 2019

Associacions de consumidors critiquen el nomenament d'Alonso en el Govern per la seva falta d'experiència en Consum

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Les associacions de consumidors Consubal i 'La Defensa' (Associació de Consumidors i Usuaris de Balears) han criticat aquest divendres el nomenament de l'exdiputat de Podem per Tarragona Félix Alonso com a director general de Consum del Govern balear, ja que "no té cap experiència en l'àmbit de la defensa dels drets dels consumidors" ni tampoc "relació" amb la Comunitat Autònoma.

Així s'han expressat les dues organitzacions en un comunicat conjunt en el qual titllen de "cacicada política" el nomenament d'Alonso -qui també va ser batle d'Altafulla-, i assenyalen com a responsable a la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, secretària general de Podem a Balears.

Des del punt de vista d'aquestes associacions, per Podem i la consellera "ha estat més important col·locar els seus amics que els interessos dels ciutadans".

Les associacions també han responsabilitzat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, i a la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez (PSIB), per "consentir" aquest nomenament, que veuen com "un insult als balears".