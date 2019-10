30 de setembre de 2019

Assumptes Socials lliura una furgoneta adaptada a l'Afama

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, ha lliurat aquest dilluns una furgoneta adaptada de vuit places per als usuaris de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer (Afama) de Pollença.

Així ha informat aquesta Conselleria, des de la qual han explicat que el vehicle està finançat amb 28.380 euros de les subvencions a càrrec del 0,7 per cent de l'IRPF gestionades pel departament des de fa dos anys.

L'aportació de la conselleria feta per aquesta via és de 28.380 euros i la furgoneta servirà per acompanyar als usuaris des de casa seva fins al centre Afama i per poder anar d'excursió.

Santiago ha celebrat que es puguin fer accions "tan rellevants com aquesta, ja que fins a fa dos anys l'Estat no permetia que les comunitats autònomes gestionessin les subvencions del 0,7% de l'IRPF", ha assenyalat.

"Gràcies a que Balears gestiona directament els diners que els contribuents destinen a finalitats socials en la casella de l'IRPF, associacions com Afama poden rebre subvencions per ajudar als que tenen a prop", ha expressat Santiago.

A més, la consellera ha exposat que quan la gestió era competència ministerial només podien optar a aquestes subvencions les entitats del Tercer Sector d'àmbit estatal, sense possibilitat que entitats que fan "una gran tasca a tota la Comunitat" poguessin beneficiar-se d'elles.

Finalment, des d'Assumptes Socials i Esports han destacat que s'han distribuït 6,3 milions d'euros entre 114 projectes presentats per entitats socials de Balears, i que en el primer any de gestió autonòmica, el 2017, es van atorgar ajudes per 2,9 milions d'euros a 79 projectes amb finalitats socials de 56 entitats que fan feina amb els ciutadans de Balears.