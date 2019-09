3 de setembre de 2019

Atur.-AMP.-El Govern veu molt positius les dades de l'atur, encara que "encara s'ha de lluitar contra la temporalitat"

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha qualificat de molt positius les dades de l'atur i les xifres d'afiliació facilitats pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, encara que ha destacat que "encara s'ha de lluitar contra la temporalitat".

Així ho ha indicat el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, aquest dimarts en roda de premsa, on també ha destacat que s'han registrat 589.020 afiliacions, "un màxim històric" en el mes d'agost, per la qual cosa es tracta del "quart any consecutiu que s'aconsegueixen aquestes xifres, recuperant els nivells d'abans de la crisi".

Pel que fa a la qualitat d'ocupació, el Govern ha destacat les dades dels contractes a temps parcial a Balears, que se situen en un 16,1%, "molt allunyats" de les dades a nivell estatal, que sumen un 23,4%. Malgrat això, Negueruela considera que "encara s'ha de lluitar contra la temporalitat" respecte al nombre d'afiliats a temps parcial durant el mes de juliol de 2019, que va congregar 166.329 persones.

A més, el Govern ha ressaltat el creixement dels contractes indefinits el mes de juliol, amb un augment del 4,4%, que es tradueix en 11.795 llocs de treball més, un total de 280.111.

En el que a l'atur administratiu es refereix, la xifra d'aturats en Balears a la fi d'agost ha estat de 38.841 persones, situant-se en el 6,2%, una reducció del 0,1% respecte al 2018. Amb això, des del Govern afirmen que "la taxa d'atur està arribant a mínims tècnics en l'estiu".

No obstant això, pel que fa a la tendència interanual, Negueruela assegura que l'atur "està estabilitzat" amb un augment del 0,5% respecte al mes d'agost de l'any anterior, i que aquestes dades "tenen relació amb l'evolució puntual de la construcció, que té un comportament molt estacional durant l'estiu", ha explicat.

Per illes, l'atur es redueix a Eivissa en un 6% i a Formentera un 14%, i augmenta lleugerament a Menorca (1,5%) i a Mallorca (1,3%).

En relació al percentatge de persones desocupades sense cobertura d'atur, el 48,4% no reben cap tipus de prestació, una reducció de més de cinc punts respecte a l'any 2015. En el mes d'agost, el nombre total de persones en atur i sense prestació ha estat de 18.753 persones.

Així mateix, el Govern ha assenyalat que l'atur de llarga durada s'està reduint en un 3,1%, i que la probabilitat d'inserció laboral es troba en màxims històrics, amb un 11,1%, per la qual cosa asseguren que "les diferents polítiques que s'estan aplicant són eficaces".

Finalment, el conseller preveu que aquests indicadors d'ocupació a Balears es mantinguin durant els mesos d'octubre i novembre, encara que "en els casos d'Eivissa i Formentera podrien baixar lleugerament".