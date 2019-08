2 de agost de 2019

Atur.- CAEB reclama "estímuls favorables" per a les empreses davant la pèrdua de ritme de la creació d'ocupació

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha reclamat aquest divendres "estímuls favorables" per a les empreses, davant la "pèrdua de ritme de creació d'ocupació derivada de la desacceleració de l'economia Balear", i ha demanat evitar polítiques en matèria laboral i fiscal que "perjudiquin el creixement econòmic".

Segons ha informat la CAEB en una nota de premsa, aquest divendres han publicat el nou informe d''Empresa i Ocupació' corresponent al primer semestre de l'exercici, en el qual s'observa que el teixit empresarial i la creació d'ocupació a Balears progressen a un ritme cada vegada més "contingut".

En aquest sentit, el creixement que han registrat durant la primera meitat de l'any, tant els centres de cotització d'empreses (0,7 per cent), com els treballadors afiliats a la Seguretat Social (2,2 per cent), ha resultat significativament inferior a la mitjana del passat exercici (1,9 per cent i 3,4 per cent respectivament).

ALENTIMENT DE L'OCUPACIÓ

A més, l'informe destaca que aquesta circumstància està repercutint en l'evolució de l'atur, especialment en un context en el qual la població activa ha continuat incrementant-se entre els mesos de gener i juny a un ritme (3,4 per cent) superior al de la resta del territori nacional (0,8 per cent).

Així mateix, la contractació laboral "tampoc s'està mostrant

aliena a aquesta tònica", en la mesura que la ràtio de temporalitat entre gener i juny (4,9 contractes temporals per cada nou indefinit) ha estat superior a la de l'exercici anterior (4,6 temporals).

En aquest context, la patronal ha apuntat que, arran de les dades de l'atur d'aquest divendres, la tendència de l'ocupació cap a taxes cada vegada més moderades podria tenir "continuïtat durant la segona meitat de l'exercici".

Un dels motius és que l'afiliació de treballadors ha crescut de nou al juliol a un ritme interanual (2,1 per cent) menor que en el segon (2,5 per cent) i primer trimestre de l'any (3 per cent). A més, l'atur registrat, xifrat en 37.505 persones, s'ha incrementat de manera lleu en termes interanuals (0,7 per cent) en contraposició amb la tònica del conjunt nacional (-3,9 per cent).

Per això, CAEB ha recalcat la necessitat de "reforçar l'actual fase de creixement de l'economia i aconseguir una progressió més estable de l'ocupació". La patronal aposta per una "formació del capital humà constant i orientada a cobrir les necessitats del teixit productiu regional i una major integració de les noves tecnologies en els processos empresarials".